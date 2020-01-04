السعودية والإمارات تدعوان لتجنب التصعيد









اسماء السيد - الرياض: طالبت السعودية والإمارات بضبط النفس وعدم التصعيد بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد فجر الجمعة، في عملية تثير مخاوف من نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

وأكّد المصدر على "وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".

وكانت السعودية أدانت هذا الاسبوع محاولة ميليشيات مؤيّدة لايران اقتحام السفارة الأميركية في بغداد.

وفي أبوظبي، غرّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه بتويتر "في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد".

وتابع "القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال".

وفي الدوحة التي عزّزت علاقاتها مع طهران منذ قطعت كلّ من الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة علاقاتها معها في 2017، حذّرت الخارجية القطرية من "توالي مظاهر التصعيد في العراق الشقيق الأمر الذي يمكن أن يؤدّي إلى نتائج لا تُحمد عقباها".

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وطالب البيان القطري "جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة عموماً الدخول في حلقة العنف المفرغة ومغبّات التصعيد المسلّح المباشر وغير المباشر".

من ناحيتها دعت البحرين، التي تتهم إيران بالعمل على زعزعة استقرارها عبر تسليح وتدريب جماعات مسلحة فيها، إلى عدم التعاطي مع "حسابات التواصل الاجتماعي التي تستهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي".

وأضافت وزارة الداخلية البحرينية أنّ السلطات ستتّخذ "الاجراءات القانونية المقررة تجاه كل من يستخدم حسابات التواصل الاجتماعي في مخالفة النظام العام".

وأعلنت في وقت لاحق "استدعاء عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إثر قيامهم بنشر رسائل قد تشكل مساسا بحفظ النظام العام".

وانتشرت صور على حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي قال أصحابها إنّها لتظاهرات مندّدة بمقتل سليماني في قرى شيعية، ولمواجهات مع الشرطة على خلفية هذه التظاهرات، لكن لم يكن بالامكان التأكد من تاريخ هذه التظاهرات والموقع الذي صوّرت فيه.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعطى الأمر باغتيال سليماني.

وكان سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، الجيش العقائدي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وموفد بلاده الى العراق وسوريا ولبنان للتنسيق مع المجموعات المسلحة الموالية لإيران في هذه الدول.

وأثار مقتل الجنرال الايراني قلقا في مختلف أنحاء العالم حيث دعت غالبية العواصم الى الهدوء لتجنب "التصعيد".