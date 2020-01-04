شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حفل زواج جماعي لـ6 صينيين في إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حفل زواج جماعي لـ6 صينيين في إثيوبيا السبت 4 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 نظمت شركة CCCC الصينية العاملة في إثيوبيا، الجمعة، حفل زواج جماعي على شاطئ بحيرة أواسا حاضرة إقليم شعوب جنوب البلاد، لـ6 من أفراد موظفيها الصينيين.

وجرت مراسم الحفل في متنزه "هيلي جبر سلاسي" وسط مشاركة واسعة لأكثر من 100 شخصية من مواطني المدينة والأجانب. Advertisements ولقيت الخطوة ترحيباً وإشادة كبيرين من سكان المدينة الذين أعربوا عن إعجابهم بإقامة حفل زواج صيني في مدينتهم. وأقيمت مراسم الزواج على الطقوس الصينية بتكلفة نحو 3 ملايين بر إثيوبي (94 ألف دولار). وتنشط الشركة في مجال الهندسة والبناء، وهي مملوكة للحكومة الصينية، وتعمل على تصميم وبناء الطرق السريعة والجسور والأنفاق والسكك الحديدية والمترو والمطارات والموانئ البحرية.

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