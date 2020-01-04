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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حفل زواج جماعي لـ6 صينيين في إثيوبيا
السبت 4 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
نظمت شركة CCCC الصينية العاملة في إثيوبيا، الجمعة، حفل زواج جماعي على شاطئ بحيرة أواسا حاضرة إقليم شعوب جنوب البلاد، لـ6 من أفراد موظفيها الصينيين.
وجرت مراسم الحفل في متنزه "هيلي جبر سلاسي" وسط مشاركة واسعة لأكثر من 100 شخصية من مواطني المدينة والأجانب.
ولقيت الخطوة ترحيباً وإشادة كبيرين من سكان المدينة الذين أعربوا عن إعجابهم بإقامة حفل زواج صيني في مدينتهم.
وأقيمت مراسم الزواج على الطقوس الصينية بتكلفة نحو 3 ملايين بر إثيوبي (94 ألف دولار).
وتنشط الشركة في مجال الهندسة والبناء، وهي مملوكة للحكومة الصينية، وتعمل على تصميم وبناء الطرق السريعة والجسور والأنفاق والسكك الحديدية والمترو والمطارات والموانئ البحرية.
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