عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طرح نسخة مقلدة من سيارة تسلا CYBERTRUCK بسعر 10 آلاف دولار فقط

السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

لست مضطرًا للانتظار حتى العام 2021 لشراء سيارة تسلا الجديدة CYBERTRUCK ، أو ما يشبهها على الأقل! إذ حول مجموعة شباب روس ينشرون مقاطع فيديو على حساب يوتيوب، سيارة لادا فاز 2109 قديمة إلى نموذج مقلد لشاحنة تسلا CYBERTRUCK بهيكل خارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ، وكلف المشروع، الفريق 1300 دولار فقط، إلا أنهم عرضوه للبيع بقيمة 10 آلاف و800 دولار؛ وفقًا لموقع آرس تيكنيكا الأمريكي.



وبحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى، فإن هذا هو مبلغ منخفض مقارنةً بسعر سيارة تسلا CYBERTRUCK الحقيقية الذي يبلغ 39 ألفًا و900 دولار كحد أدنى، إلا جودة صفقة كهذه تبقى موضع خلاف.

شبهٌ خارجي فقط

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قد تشبه السيارة الروسية، شاحنة تسلا الكهربائية، المعلن عنها حديثًا إلى حد كبير، إلا أن أوجه الشبه تقتصر على هذا الحد فقط، إذ يعمل محرك سيارة اللادا فاز 2109 بالبنزين وهو بسعة 1.6 لتر، بخلاف شاحنة تسلا التي تعتمد على الكهرباء، وعلى الرغم من أنها تشبه الشاحنة الحقيقية بصفائح معدنية غير قابلة للصدأ إلا أنها لن تصل سرعتها من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة في أقل من أربع ثوان، على غرار الشاحنة الحقيقية. ولا توجد طريقة لاستخدام الأبواب الجانبية.

وبإمكان المركبة المقلدة أن تنقلك من نقطة معينة إلى أخرى دون أن تنهار، كما يُظهِر مقطع الفيديو، إلا أنها حكمًا لن تجتاز اختبار فحص المركبات!.

وأحدثت شاحنة تسلا الكهربائية CYBERTRUCK ضجة كبيرة عند الكشف عنها سابقًا من هذا العام بفضل تصميمها الغريب الذي يمتاز بزوايا حادة، ما جعلها تبدو كأنها تنتمي لعالم الإصدارات المبكرة للعبة تومب ريدير الإلكترونية.

وعرضت تسلا استخدامات عدة للسيارة؛ منها إمكانية ربط مقطورة بها يصل وزنها إلى 3 آلاف كيلوجرام أو إضافة خيمة أو عدة شواء إليها. ويوجد مكان كاف في مؤخرة الشاحنة لمركبة تسلا الجديدة المصممة لتسير على جميع أنواع التضاريس.