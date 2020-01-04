12 فائدة للأفراد والشركات من تسجيل اسم النطاق «.إمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن 4 فوائد للأفراد لتسجيل اسم النطاق الإلكتروني باللغة العربية «.إمارات»، و8 فوائد بالنسبة للشركات، مؤكدة أن الكثير من مزايا التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية يصعب تحقيقها إلا إذا تمت مخاطبة الجمهور العربي من خلال عناوين عربية يمكنهم الوصول إليها بسهولة.

أوضحت الهيئة في بيانات حصلت ال«الخليج» على نسخة منها، أن فوائد تسجيل اسم النطاق الإلكتروني باللغة العربية للفراد، تشمل: سهولة نقل البيانات والمعلومات العربية حول العالم، وسهولة تذكر اسم أي نطاق عربي دون الحاجة إلى تخمين تهجئته، والحصول على نتائج بحث أفضل من خلال محركات بحث أكثر فاعلية، وزيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في العالم العربي.

أما بالنسبة للشركات، فقد أكدت «هيئة الاتصالات»، أن مزايا استخدام اسم النطاق العربي «.إمارات» تتمثل في: حماية علامتك التجارية، وسهولة مخاطبة عملائك العرب بلغتهم الأم، وسهولة ترويج إعلاناتك العربية حول العالم إلكترونياً، وسهولة تذكر اسم نطاق شركتك دون الحاجة إلى تخمين تهجئته.

كما أكدت الهيئة وجود فوائد أخرى من استخدام النطاق «.إمارات»، منها المحافظة على الاسم العربي المتداول محلياً أو إقليمياً دون الاضطرار إلى تغييره، وسهولة الحصول على اسم نطاق مميز لشركتك لوفرة الأسماء الجذابة باللغة العربية، وسهولة الوصول إلى أكبر شريحة من جمهورك العربي، وانفتاح الأسواق ونمو الحركة التجارية.

وأشارت الهيئة إلى أنه ورغم انتشار الإنترنت في كل أرجاء العالم، فإن استخدامها يستلزم إجادة اللغة الإنجليزية في كثير من الأحيان، والإحصاءات تفيد بأن نسبة الذين يجيدونها في الوطن العربي لا تتجاوز 10%، الأمر الذي يحدّ من استخدام شبكة الإنترنت والاستفادة من قنواتها المتعددة.

وأضافت: من هنا جاءت أهمية وجود اسم نطاق عربي؛ يسهل تذكره دون الحاجة إلى حفظ تهجئة الأسماء اللاتينية ومن هنا قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بإطلاق اسم النطاق العربي «.إمارات».



كيفية الحصول على اسم النطاق؟



أفادت هيئة تنظيم الاتصالات بأنه للحصول على اسم النطاق الخاص بك، وتشغيله يترتب عليك القيام ب: تسجيل اسم النطاق الخاص من خلال مسجل معتمد لدى إدارة أسماء نطاق الإنترنت أو وسطائهم، وترتيب عملية «استضافة» اسم النطاق الخاص، وتقدم خدمة الاستضافة موقع (خادم في أي مكان متصل بالإنترنت) لموقعك الإلكتروني.

وبيّنت الهيئة أنه يمكن لمزود خدمة الإنترنت الحالي (ISP) أو لمزودي الخدمة الآخرين أو خدمة «الاستضافة على الشبكة» استضافة اسم النطاق الخاص بك، كما يقدم بعض المسجلين والوسطاء خدمة الاستضافة كجزء من خدمة اسم النطاق الخاصة بهم.

وذكرت الهيئة أن اسم النطاق الخاص بك يمتاز بأنه «متنقل» أي يمكن تشغيل موقعك الإلكتروني من أي خادم في دولة الإمارات أو يمكنك نقله إلى خادم خارج دولة الإمارات.

وشددت الهيئة على ضرورة المحافظة على تحديث ملفات نظام اسم النطاق مع العنوان الحالي، وخلافاً لذلك فإنه عندما يقوم عملاؤك بإدخال عنوان الموقع الإلكتروني الخاص بك في جهاز الكمبيوتر، فإنه لن يستطيع التعرف إلى موقعك الإلكتروني.

ويمتاز اسم النطاق الخاص بك وفقاً للهيئة، بأنه «متنقل» أي أنه يمكن تشغيل موقعك الإلكتروني من أي خادم في دولة الإمارات أو يمكنك نقله إلى خارج الدولة.

وأخيراً، دعت «تنظيم الاتصالات» كل من يريد الحصول على اسم النطاق بإنشاء صفحة الموقع الإلكتروني الخاصة به والقيام بضبط عنوان البريد الإلكتروني، ويمكن القيام بذلك بشكل شخصي أو بواسطة المسجل أو الوسيط أو مزود خدمة الإنترنت أو أي شخص آخر يمكنه القيام بذلك.

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للأفراد



1- سهولة نقل البيانات والمعلومات العربية حول العالم

2- تذكر اسم أي نطاق عربي دون الحاجة إلى تخمين تهجئته

3- الحصول على أفضل نتائج من خلال محركات بحث أكثر فاعلية

4- زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في العالم العربي

للشركات



1- حماية علامتك التجارية

2- مخاطبة العملاء العرب بلغتهم الأم

3- ترويج إعلاناتك العربية حول العالم إلكترونياً

5- المحافظة على الاسم العربي المتداول محلياً أو إقليمياً

4- تذكر اسم نطاق شركتك دون الحاجة إلى تخمين تهجئته

6- الحصول على اسم نطاق مميز لشركتك لوفرة الأسماء

7- سهولة الوصول إلى أكبر شريحة من جمهورك العربي

8- انفتاح الأسواق ونمو الحركة التجارية