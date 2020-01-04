دعوات عربية ودولية لـ«تجنب التصعيد» بعد مقتل سليماني

قتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فليق القدس في «الحرس الثوري» الإيراني، ونائب قائد «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس، فجر أمس الجمعة، في قصف جوي أمريكي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعطى الأمر باغتيال سليماني، بينما اعتبرت إيران أن عملية الاغتيال تمثل تصعيداً خطيراً في المنطقة، وتوعدت بالانتقام من الولايات المتحدة، في حين أدان العراق العملية معتبراً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة البلاد، وحذر من «تصعيد خطير يشعل فتيل حرب مدمرة» في العراق.

وقتل في الغارة إضافة إلى سليماني والمهندس، 10 أشخاص، من بينهم مسؤول التشريفات في ميليشيات «الحشد»، محمد رضا الجابري. وقالت مصادر عراقية في البداية إن القصف طال قيادات رفيعة من ميليشيات كتائب «حزب الله» في العراق، و«الحرس الثوري» الإيراني، من دون أن تعرف هويتهم، ليعرف لاحقاً أن سليماني من بينهم.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» لاحقاً عن مسؤول أمريكي، قوله إن عملية اغتيال سليماني (62 عاماً) تمت عبر طائرة مسيرة أطلقت صواريخ استهدفت موكبه في مطار بغداد. وقال مسؤول أمني عراقي كبير إن القصف الجوي تم قرب صالة الشحن في المطار، بعد أن غادر سليماني طائرته التي هبطت للتو في مطار بغداد. وذكرت مصادر عراقية، أن الموكب كان مؤلفاً من سيارتين ضربتا بالصواريخ فور خروجهما من المطار. وانضم سليماني بعد خروجه من الطائرة إلى موكب ضم قياديين في ميليشيات الحشد الشعبي، من بينهم أبو مهدي المهندس.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن الجيش الأمريكي اغتال سليماني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج. وذكر «البنتاجون» أن «سليماني أقر بالهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد، وكان يعمل بدأب على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين، والجنود الأمريكيين في المنطقة، واعتبرت أن قتله يهدف لردع خطط إيران». واعتبر «البنتاجون» أن «سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات من القوات الأمريكية وقوات التحالف». وفيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سليماني كان يدبر لقتل أمريكيين، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو، التزام واشنطن «خفض التصعيد». وكتب ترامب في تغريدة «الجنرال قاسم سليماني أسقط آلاف الأمريكيين بين قتيل وجريح على مدى فترة طويلة من الوقت، وكان يدبر لقتل المزيد والمزيد». وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة «ملتزمة بخفض التصعيد»، بعد مقتل سليماني، مؤكداً أن قائد فيلق القدس كان يخطط ل«عمل كبير» يهدد مواطنين أمريكيين.

من جهة أخرى، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي «بانتقام قاس» لمقتل سليماني، وأعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام. وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران و«الدول الحرة في المنطقة ستنتقم» لمقتل سليماني. وأضاف «من المؤكد أن الأمة الإيرانية الكبيرة والدول الحرة الأخرى في المنطقة ستنتقم من أمريكا على هذه الجريمة البشعة». وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، «إن عملية الاغتيال تصعيد خطير للغاية وطائش». وكان عشرات آلاف المتظاهرين خرجوا إلى شوارع طهران وعدد من المدن الأخرى للتنديد بعملية الاغتيال.

وحذر رئيس وزراء العراقي عادل عبد المهدي من أن الضربة الجوية الأمريكية تشكل «تصعيداً خطيراً يشعل فتيل حرب مدمرة» في العراق. ودعا الرئيس برهم صالح جميع الأطراف إلى «ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية العليا»، مضيفاً «ندين هذا العدوان... الذي بلا شك سوف تترتب عليه آثار وتداعيات أمنية في العراق والمنطقة». واعتبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، استهداف قائد عسكري ينتمي للمؤسسة العسكرية العراقية خرقاً للسيادة، داعياً إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة، وألا يكون طرفاً في أي صراع إقليمي، أو دولي.

واعتبرت قيادة العمليات المشتركة، أن عملية الاغتيال تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وخروجاً واضحاً عن مهام القوات الأمريكية المحددة لمكافحة «داعش» وتقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية. ووصف المرجع الديني علي السيستاني الضربة الجوية الأمريكية ب«الاعتداء الغاشم». وأصدر الزعيم الديني مقتدى الصدر أمراً باستئناف نشاطات «جيش المهدي»، أبرز قوة مسلحة قاتلت القوات الأمريكية في العراق. كما دعا القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي، قيس الخزعلي، عناصر الحشد، إلى «الجهوزية» للرد على الضربة الأمريكية.