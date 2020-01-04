الملياردير زوكربيرج ينتظر موسم التخفيضات للتسوق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتشرت على «مواقع التواصل» صور الملياردير مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، وهو يتسوق برفقة زوجته في أحد المتاجر العادية في الولايات المتحدة، ليلة أمس. وأثار الأمر استغراب كثيرين، وذلك لأن ثروته تقدر ب79 مليار دولار.

وعلقت المواقع الأمريكية على الأمر بالقول: إن زوكربيرج يمتلك ما لا يمكن لأحد أن ينفقه، ومع ذلك خرج رفقة زوجته برسيلا تشان، بحثاً عن صفقة تتيح لهما شراء حاجياتهما بسعر أقل، لاسيما أنه موسم تخفيضات. وأوضحت أنهما توجها إلى فرع «كوسكو»، وتحديداً إلى مكان مخصص لبيع شاشات التلفزيون، وفق «العربية نت».

يذكر أن زوكربيرج اعتاد شراء سيارات من ماركة «فولكسفاجن هاتشباك أو هوندا فيت»، والتي لا يتعدى ثمنها 30 ألف دولار؛ لكنه ينفق الكثير من الأموال على شراء الأراضي والعقارات؛ حيث اشترى في 2014 جزيرة كواوي على المحيط الهادي، مقابل 100 مليون دولار، إضافة إلى منزل في ضاحية ميشيون ديستركت بسان فرانسيسكو عام 2013 تبلغ مساحته 5500 قدم مربعة، أما في عام 2011 فقام بشراء منزل بمبلغ 7 ملايين دولار تمتد مساحته إلى 5000 قدم مربعة، واشترى منازل محيطة بهذا المنزل في العام التالي مقابل 30 مليون دولار.