رصاص الاحتلال يصيب عشرات المحتجين في الضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال «الإسرائيلي»، والعشرات بحالات اختناق، أمس الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال وسط الضفة الغربية. وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت في بلدة المغيّر، شرق رام الله، استخدم خلالها الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأوضح الشهود، أن المواجهات اندلعت عقب أداء عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة على أراض مهددة بالمصادرة لإقامة مستوطنة «إسرائيلية».

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي، إن طواقمها نقلت مصابين اثنين للعلاج في مستشفى رام الله، أحدهما بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب شاب بالرصاص المطاطي في الرأس، خلال المواجهات الدائرة في بلدة المغيّر. وقال مسعفون إنهم قدموا العلاج ميدانياً لعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدة كفر قدوم قرب محافظة قلقيلية (شمال)، إثر تفريق مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان. وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في المسيرة المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً والتي انطلقت إحياء للذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة حركة «فتح».

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، ومنسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن العشرات من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز والأعيرة المعدنية ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً في مركز إسعاف القرية. في الأثناء، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن الوضع الصحي للفتى الأسير والمصاب حسين يونس مستقر. وأشارت الهيئة، إلى أن يونس أصيب بعيار ناري حي أسفل الركبة، أدى لكسر في العظم، وقد أجريت له عملية جراحية، تم خلالها إزالة الرصاصة وتركيب براغي بلاتين. وذكرت أن محكمة غيابية ستعقد للأسير الفتى يونس، غداً الأحد في سجن «عوفر». وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على مفترق «عتصيون» الاستيطاني جنوب مدينة بيت لحم، أطلقت الرصاص صوب الفتى يونس بحجة تنفيذه عملية طعن.

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واعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من بلدة العيسوية في القدس، بحجة «كسرهم قرار الحبس المنزلي الليلي» المفروض عليهم. وأوضح الناشط وعضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبوالحمص أن سلطات الاحتلال اقتحمت العيسوية بعد منتصف الليل، ثم استدعت الشبان الذين فرض عليهم الحبس المنزلي الليلي عند مدخل العيسوية، وقامت باعتقالهم، بحجة كسر القرار. وأضاف أبوالحمص أن الشبان الذين اعتقلوا هم: أنور عبيد، وفايز محيسن، ونديم الصفدي، آدم محمود، ونضال فروخ، وصالح أبوعصب.

وكان الشبان قد أعلنوا رفضهم لقرارات الحبس المنزلي عليهم، التي فرضت عليهم بموجب أنظمة الطوارئ البريطانية 1945، بحجة مشاركتهم «بالمواجهات الليلة في البلدة». وأكدوا أن من حقهم التنقل بحرية دون قيود، حيث اعتصموا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول وسط العيسوية رفضاً للقرار.

واعتقلت قوات الاحتلال، شاباً بعد الاعتداء عليه قرب باب العامود، أحد الأبواب الرئيسية المؤدية للبلدة القديمة بالقدس المحتلة. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا شاباً، واقتادوه إلى مركز شرطة قرب باب العامود، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

واستولت قوات الاحتلال، على خمسة جرارات زراعية أثناء عملها في منطقة «أم القبا»، بالأغوار الشمالية. وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن الاحتلال داهم المنطقة واستولى على الجرارات، بحجة عملها في «مناطق عسكرية مغلقة». (وكالات)