شكرا لقرائتكم خبر عن ماري ستوبس صحة النساء أعظم قوة في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في كتابها «الأمومة المتوهجة» قالت عالمة النبات والأحافير ماري ستوبس، الشهيرة بمناصرتها لصحة المرأة وتحسين النسل وحقوق المرأة: الإصلاح المركزي الأول يعود إلى «قوة الأم» التي تمارس الإنجاب الطوعي بوعي، هي بلا شك «أعظم قوة في العالم». ولدت عالمتنا باسم ماري شارلوت كارمايكل ستوبس في أدنبرة، 15 أكتوبر/‏‏تشرين الأول عام 1880 ورحلت في 2 أكتوبر 1958؛ هي عالمة أحياء بريطانية، قدمت إسهامات كبيرة في علم الأحافير النباتية، وتصنيف الفحم، وهي أول أنثى تحصل على شهادة أكاديمية في كلية جامعة مانشستر.

أسست ستوبس مع زوجها الثاني همفري فيردون رو أول عيادة لتحديد النسل في بريطانيا، وقدمت من خلالها نصائح عملية وواضحة حول هذا الموضوع، وقد عارضت الإجهاض بقوة.

والدها هو هنري ستوبس، كان مهندساً ومعمارياً وأخصائياً في علم الأحافير من كولشستر. أما والدتها فهي شارلوت كارمايكل ستوبز، متخصصة في أعمال شكسبير، وناشطة في مجال حقوق المرأة من أدنبرة. في عمر ستة أسابيع غادرت اسكتلندا مع والديها، فمكثت الأسرة فترة قصيرة في كولشستر ثم انتقلت إلى لندن، وهنا، اشترى والدها في عام 1880 أرضاً في أبر نوروود. وكان والداها عضوين بالجمعية البريطانية لتطور العلوم؛ حيث التقيا لأول مرة وتزوجا، وكثيراً ما كانا يصحبان ابنتهما؛ لحضور لقاءات الجمعية، فتسنى للطفلة أن تلتقي بكبار العلماء المعروفين في ذلك الوقت، في بداية تعليمها تلقت دروسها في المنزل، وما بين 1892 إلى 1894 التحقت بمدرسة سانت جورج للبنات في أدنبرة، وبعدها إلى كلية شمال لندن الجامعية؛ حيث أصبحت صديقة مقربة لأولغا فروب- كابتين.

جامعة لندن

التحقت ستوبس بجامعة لندن في كلية لندن الجامعية كطالبة منحة، فدرست علم النبات والجيولوجيا. تخرجت بشهادة البكالوريوس عام 1902 بعد عامين فقط، شغلت نفسها خلالها بحضور الدروس النهارية والليلية، وحصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة كوليدج لندن.

في عام 1903 نشرت أول دراسة علمية عن النبات، كما أجرت بحوثاً أخرى حول النباتات الكربونية في الحدائق النباتية الملكية في كيو، وفي كلية الجامعة بلندن، درست استنساخ «السيكيات» الحية في جامعة ميونيخ، وحصلت على الدكتوراه.

والسيكيات؛ هي مجموعة من عاريات البذور الحية، من المجموعة الأولى للأنواع البدائية من العصر الحجري القديم المتأخر. وهي تعد حفريات حية؛ لأنها تحتفظ بنفس خصائص نباتات ما قبل التاريخ.

كانت واحدة من أوائل النساء اللائي تم انتخابهن زميلة في جمعية ليني في لندن. كانت أيضاً زميلة ومحاضرة جامعية في باليوبوتاني/‏‏كلية لندن حتى عام 1920. وشغلت منصب محاضر بجامعة مانشستر في الفترة من 1904 إلى 1910، لتصبح أول أكاديمية تكتسب هذه الصفة في تلك الجامعة.

في مانشستر، درست ستوبس كرات الفحم في محاولة لإثبات نظرية إدوارد سوس التي تقول بوجود غوندوانا أو بانغيا. خلال إحدى محاضراتها في عام 1904، تمكنت من إثبات نظرية سويس، الذي شغف بعلمها، ودعاها إلى مناقشة إمكانية الانضمام إلى رحلة سكوت القادمة إلى أنتاركتيكا. لم تنضم إلى الحملة؛ لكن سكوت وعد بإعادة عينات من الحفريات لتقديم دليل على هذه النظرية. توفي سكوت خلال حملة تيرا نوفا عام 1912، لكن حفريات النباتات من جبال كوين مود الموجودة بالقرب من جثث سكوت ورفاقه قدمت هذه الأدلة.

في اليابان

في عام 1907، ذهبت إلى اليابان في مهمة علمية. أمضت ثمانية عشر شهراً في منجم إمبيريال في طوكيو، وبحثت عن الفحم في هوكايدو في المصانع المتحجرة. نشرت تجاربها بعنوان «يوميات من اليابان».

في عام 1910، كلفت بتحديد عمر الحواف السرخية، وصلت إلى أمريكا الشمالية؛ لبدء بحثها، والتقت مع الباحث الكندي ريجنالد روجليس غيتس في سانت لويس بولاية ميسوري. خطبا بعد يومين. بدأت عملها على «سرخس الحافة» بشكل جدي في فبراير/‏‏شباط 1911، وقامت بعمل ميداني جيولوجي، متفحصة المجموعات الجيولوجية في المتاحف، شحنت العينات إلى إنجلترا. في منتصف 1912، قدمت نتائجها، التي بينت أنها تعود لزمن بسلفانيا الكربوني. نشرت حكومة كندا نتائجها في عام 1914.

خلال الحرب الأولى، شاركت في دراسات حول الفحم لمصلحة الحكومة البريطانية، والتي بلغت ذروتها في كتابها «دراسة حول تكوين الفحم» مع ر. ف. ويلر في عام 1918.

تحسين النسل

كرست وقتاً كبيراً لموضوعات الزواج وتحديد النسل، فنشرت بين عامي 1903 و1935 سلسلة من الأوراق التي أثبتت من خلالها ريادتها في هذا المجال؛ حيث قيل إن جهودها تعادل جهود نصف دزينة من العلماء البريطانيين.

قدمت إسهامات كبيرة؛ لمعرفة كاسيات البذور، وتشكيل كرات الفحم وطبيعته. ما زال إلى الآن يستخدم العلماء مصنفها عن الفحم وما فيه من مصطلحات جديدة، وقد كتبت كذلك مؤلفاً شهيراً في علم النبات القديم، بعنوان: «النباتات القديمة»، وصدر في لندن عام 1910.

كتابها الأكثر مبيعاً

بدأت في كتابة مؤلف يوضح طريقة تفكيرها في الزواج. في يوليو/‏‏تموز 1913، قابلت مارغريت سانجر، التي حاضرت عن «تحديد النسل» في جمعية فابيان. عرضت ستوبس كتاباتها لسانجر، وطلبت مشورتها حول فصل عن وسائل منع الحمل. وفي ذات العام، قدمت كتابها لدار نشر بلاكي؛ لكنها رفضت نشره، وهكذا بالنسبة لكثير من الناشرين كون كتابها يثير الجدل؛ لكنها التقت مع بيني دنلوب، سكرتيرة الرابطة المالتوسية، التي عرفتها على «همفري فيردون رو»، وفي 1917، تلقت دعماً مادياً ساعدها على نشر كتابها. كان همفري رو مهتماً بموضوع تحديد النسل، حقق الكتاب نجاحاً فورياً، فطبع خمس مرات في السنة الأولى، مما رفع من شهرة ستوبس في وطنها.

تزوجت من همفري في 1918 وكان كتابها الذي يتحدث عن حكمة الأبوة، ويعد دليلاً جيداً لمتطلبات تحديد النسل، صرعة خاصة بين أوساط الشباب في المجتمع البريطاني.

نشرت ستوبس كتيباً قدمته إلى الأمهات العاملات، أوضحت من خلاله كيفية إنجاب أطفال أصحاء، رأت ستوبس أن تقوم بتوزيعه في أوساط الطبقة الوسطى، التي أبدت قليلاً من الاحترام للطبقات العاملة.

مع الجمهور

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في عام 1920، انخرطت مع الجماهير، وردت على رسائلهم واستفساراتهم حول الزواج وتحديد النسل. ووزع كتابها على الأمهات العاملات في الأحياء الفقيرة في شرق لندن، فلم تنجح مساعيها، فقررت أن تفتتح عيادة؛ لتنظيم الأسرة بالقرب من بيتها في وايتفيلد قريباً من شارع توتنهام كورت، وكانت أول عيادة من نوعها في بريطانيا.

في ذات العام، اقترحت سانجر فتح عيادة في لندن؛ لكن لم تتحقق خطتها أبداً. استقالت من إلقاء المحاضرات في كلية لندن الجامعية بنهاية عام 1920 للتركيز على العيادة؛ أسست جمعية تحديد النسل وتحسين السلالة، وهي منظمة داعمة للعيادة. أوضحت أن هدف الجمعية «هو التصدي للشر الثابت الذي ظل ينمو لسنوات عديدة؛ جرّاء خفض معدل المواليد من جانب الأعضاء الموسرين الحكماء».

حصلت على تأييد من مجموعة من الشخصيات الأدبية والعلمية والاقتصادية؛ بينهم: ليدي كونستانس ليتون، والروائية فيرا بريتان، وإيميلي بيتيك لورانس، والقس ماود رويدن، والخبير الاقتصادي البارز جون ماينارد كينيز.

افتتحت مع همفري رو «عيادة الأمهات» في 61 شارع مارلبورو، هولواي، شمال لندن، في 17 مارس/‏‏آذار 1921، لتقديم نصائح للأمهات حول تحديد النسل، وكانت عيادة مجانية مفتوحة لجميع النساء المتزوجات؛ لإرشادهن حول الصحة الإنجابية. وكانت تدار من قبل القابلات، وهو الذي ألب مجتمع الأطباء عليها.

عارضت ستوبس الإجهاض، وقدمت بدائل للعائلات، تزيد من المعرفة حول تحديد النسل، واقترحت عدة خيارات صحية وطبية لتأخير الإنجاب، والتحكم في الولادات، كما اختبرت العديد من وسائل منع الحمل على المرضى في عياداتها.

تعرضت لقضايا تشهير عدة في المحاكم، مرة لعدم كفائتها ومرة أخرى؛ بسبب منافستها لكثير من الشركات الصيدلانية.

في عام 1925، انتقلت عيادة الأمهات إلى وسط لندن، وبقيت هناك حتى عام 2015. لقد بنت وبالتدريج شبكة صغيرة من العيادات في جميع أنحاء بريطانيا، وعملت بجد على تمويلها، فتحت عيادات في ليدز في إبريل/‏‏نيسان 1934؛ وأبردين في أكتوبر/‏‏تشرين الأول 1934، وفي بلفاست في أكتوبر 1936، وفي كارديف في أكتوبر 1937، وسوانسي يناير/‏‏كانون الثاني 1943.

منظمة ماري ستوبس الدولية

استمرت العيادات في العمل بعد وفاتها، وبحلول أوائل سبعينات القرن الماضي كانت تعاني صعوبات مالية، وخضعت للحراسة الطوعية في عام 1975. تأسست منظمة ماري ستوبس الدولية بعد عام كمنظمة غير حكومية دولية تعمل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. تولت الشراكة العالمية مسؤولية العيادة الرئيسية، وفي عام 1978 بدأت عملها في الخارج في نيودلهي، الهند. منذ ذلك الحين نمت المنظمة باطراد. واليوم تعمل في أكثر من 40 دولة، ولديها 452 عيادة ولها مكاتب في لندن وبروكسل وملبورن والولايات المتحدة.

علاقات

كانت على اطلاع بالعديد من الشخصيات الأدبية اليوم. وكانت لديها علاقات طيبة ومراسلات مع شخصيات عدة في زمنها؛ مثل: اتس. جي. ويلز، جورج برنارد شو، أيلمر مود، فيرجينيا وولف.

أعمالها

كتبت قصائد ومسرحيات وروايات. خلال الحرب العالمية الأولى، كان أول نجاح كبير لها هو مسرحية «النعام»؛ وهي مسرحية تعاملت مع مقاربة المجتمع لنساء الطبقة العاملة اللائي يجبرن على إنجاب أطفال طوال حياتهن. استمرت المسرحية لمدة ثلاثة أشهر في مسرح رويال كورت. وآخر مسرحياتها «فكتيا» وهي محاولة تحاكي سيرتها الذاتية؛ جرّاء فشل أول زواج في حياتها.. في عام 1930، كتبت مسرحيتين «لا تخبر تيموثي»، وأنتجت في 1925-1926، والثانية عبارة عن مسابقة للأطفال في عيد الميلاد، يرويها ابنها هنري رو ستوبس؛ وذلك بين 1931 و1963.

نشرت عدة مجلدات من الشعر، بما في ذلك قصائد الرجل وغيرها (1913)، وأغاني الحب للشباب (1939)، وأوري (1940)، وجوي وفريتي 1952.

كما نشرت رواية تحت اسم مستعار في 1928.

ضد الإجهاض

عارضت الإجهاض جهاراً، وخلال حياتها، لم تقدم عياداتها هذه الخدمة. وكانت تعتقد أن استخدام وسائل منع الحمل هي الوسيلة المفضلة التي يجب على الأسر اتباعها، وكان على الممرضات في عيادة ستوبس التوقيع على إعلان بعدم نقل أي معلومات أو تقديم أية مساعدة على الإطلاق لأي شخص يمكن أن يؤدي إلى تدمير منتجات الحمل.

في سيرتها الذاتية، زعمت جوني روز كانت ماري نخبوية، مثالية، مهتمة بمجتمع أفضل وأجمل، وهو رأي ردده ريتشارد أ. سولوي في محاضرة غالتون 1996،

حماسة

كان حماسة ستوبس لتحديد النسل وتحسين السلالات، يتماشى مع العديد من المفكرين والشخصيات العامة في ذلك الوقت، على سبيل المثال: هافيلوك إليس، وسيريل بيرت، وجورج برنارد شو. كما تعاطف مع ذلك رموز من الساسة من اليسار واليمين، وشمل عدة نساء وشخصيات عمالية؛ مثل: إلين ويلكينسون. عندما كانت طفلة التقت فرانسيس غالتون، إحدى مؤسسات علم تحسين النسل الحديث من خلال والدها. التحقت بجمعية تحسين النسل في عام 1912 وأصبحت زميلة الحياة في عام 1921.

وفاتها

توفيت ستوبس في 2 أكتوبر 1958 عن 77 عاماً، بعد إصابتها بسرطان الثدي في بيتها في دوركينغ، وقد تحولت عياداتها إلى اسم «جمعية تحسين النسل» وذهبت معظم ممتلكاتها إلى الجمعية الملكية للأدب. تلقى ابنها هاري نسختها من قاموس أوكسفورد الكبير، وقد تم الاحتفال بها باللوحة الزرقاء للتراث الإنجليزي إحياء لذكراها في 28 سينترا بارك، من أعالي نوروود؛ حيث عاشت بين 1880 إلى 1892.