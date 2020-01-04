شكرا لقرائتكم خبر عن البحـريـة الأستراليـة تجلـي آلافـاً حاصـرتهـم الحرائـق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهبت أستراليا لتفاقم حرائق الغابات المأساوية في عطلة نهاية الأسبوع، بعدما قامت القوات البحرية، أمس الجمعة، بإجلاء آلاف الأشخاص المحاصرين بالنيران، في مدينة جنوب شرقي البلاد، ووسط مخاوف أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة المتوقع اليوم، في تأجيج النيران المستعرة، فيما تزايدت الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، بسبب إدارتها للأزمة.

وأقل زورق تابع للبحرية الأسترالية سياحاً وسكاناً لجأ بعضهم إلى الشاطئ لحماية أنفسهم، مصطحبين معهم حيواناتهم الأليفة، وبعض الحاجيات الشخصية من بلدة مالاكوتا.

وتتوقع الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية، وارتفاع درجات الحرارة، اليوم إلى ما فوق 40 درجة مئوية، وهي ظروف مثالية لتأجيج مئات الحرائق المستعرة أصلاً. وفرضت السلطات حالة الطوارئ في جنوب شرقي البلاد.

ونبه خبراء الأرصاد إلى أن «الأجواء ستبقى على حالها اليوم، إن لم تكن أسوأ مما رأيناه عشية رأس السنة الجديدة»، مشيرين إلى أن «رياحاً غربية قوية وجافة ستشعل النيران المستعرة». وأصدرت السلطات أوامرها لعشرات آلاف الأشخاص بالإجلاء في ثلاث ولايات.

وأعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريكليان: «لا تزال هناك نافذة للمغادرة. إذا لم تكن هناك حاجة لبقائكم في المنطقة، ارحلوا!».

وغادر آلاف السياح والسكان المناطق الأكثر عرضة للحرائق على الساحل الشرقي الممتد على طول 300 كيلومتر. وأدى ذلك إلى اختناقات مرورية في الطرق المؤدية إلى سيدني وكانبيرا. وتقول السلطات أن عملية إخلاء المنطقة السياحية هي «الأكبر على الإطلاق في المنطقة».

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وفي شمال بلدة ناورا، انتظرت العائلات في سيارات عالقة في الزحام، محملة بالدراجات أو ألواح التزلج.

وتمكنت إيلويز جيفني (26 عاماً) من الفرار تحت حراسة الشرطة، بعدما قضت هي وآخرون أربعة أيام بدون كهرباء أو هاتف أو إنترنت.

وصرحت: «اقتربت النيران منّا على مسافة تصل إلى 50 متراً. كان علينا القيادة من خلالها، لأن ذلك كان السبيل الوحيد للمغادرة» متحدثة عن ألسنة من النار بلغ ارتفاعها 15 متراً على طرفي الطريق.وأضافت:«تقطعت بنا السبل من دون كهرباء لمدة أربعة أيام. وكان بصحبتنا خمسة أطفال ولم يعد لدينا طعام»وعمدت طائرات عسكرية إلى إلقاء الطعام في المناطق المعزولة.

وتعرض رئيس الوزراء من يمين الوسط سكوت موريسون للانتقادات مجدداً، بسبب إدارته للأزمة، بعد عودته من إجازته.

وفي بلدة كوبارجو، واجه موريسون موجة من الاستهجان، لا سيما عندما رفضت ربة منزل شابة تبكي ورجل إطفاء متطوع مصافحته قبل أن يعود، ليستقل موكبه وسط عاصفة من الشتائم. وصاح أحد السكان: «لن نصوت لصالحك يا صديقي. هذا ليس عدلاً. نحن منسيون».

واعتبر رئيس الوزراء أن «الناس غاضبون، فقدوا الكثير، وهم على حافة الهاوية. أتفهم تماماً ما يشعر الناس به. أنا لا أخذ الأمر على محمل شخصي».(أ ف ب)