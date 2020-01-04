نجاح كبير لسباق "البوني" ضمن مهرجان محمد بن راشد للقدرة

أقيم عصر أمس وبنجاح كبير سباق «البوني» للأطفال،بمدينة دبي الدولية للقدرة، ضمن فعاليات مهرجان صاحب

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يقام سباقه الرئيسي اليوم.

شارك الأطفال في المنافسات بالخيول البوني متدرجة الحجم، وشهد السباق إقبالاً كبيراً شمل مختلف الأعمار، ومختلف أحجام الخيول، مما جعل اللجنة المشرفة على المهرجان تنظم الحدث على عدد من الأشواط، حسب الأعمار وحجم الخيول.

وحرص الجمهور على تحية الأبطال عند خط النهاية تشجيعاً للمشاركين الذين قدموا عروضاً مميزة أكدت حبهم وعشقهم لرياضة فروسية القدرة والتحمل، وأصبح من المتوقع لهم أن يكونوا في المستقبل القريب أبطالاً في سباقات القدرة الرسمية.

وقامت اللجنة المنظمة بتوزيع جوائز وهدايا لجميع الفرسان الصغار، الذين شاركوا في سباق الأحصنة الصغيرة؛ تشجيعاً لهم ودعماً لمسيرتهم في رياضة الفروسية.

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وتشهد مدينة دبي الدولية للقدرة، بداية من الساعة السابعة من صباح اليوم، الحدث الأبرز في سباقات القدرة والتحمل، والذي يمثل أهم تظاهرة عالمية في سباقات القدرة، ويعتبره عشاق الفروسية بطولة عالم مصغرة، وهو سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في ختام مهرجان سموه الذي ضم ثلاثة سباقات جرت أواخر الأسبوع الماضي، وشهد المهرجان مشاركة قياسية وصلت إلى أكثر من 1000 فارس وفارسة يمثلون أكثر من 45 دولة.

المشهد الأخير الذي سيقام اليوم سيشهد مشاركة أكثر من 400 متسابق، يمثلون 45 دولة، يتقدمهم فرسان وفارسات الإمارات الذين يمثلون أهم الإسطبلات المحلية والدولة، وهو سيقام لمسافة 160 كم، تصنيف دولي ثلاث نجوم (سي أي إل).

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص خلال الأسبوع الماضي على حضور منافسات المهرجان ومتابعة الترتيبات النهائية الخاصة بإقامة السباق الرئيسي، كما حرص سموه على تفقد كل التحضيرات الخاصة بالتنظيم، والاطمئنان على أحوال الفرسان وتجهيزات الإسطبلات، وعمليات الفحص البيطري لكل الخيول المشاركة في السباق الرئيسي، الذي تنظمه مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية.

ويقام السباق الرئيسي برعاية «دار لونجين للساعات الفاخرة» التي تواصل رعايتها للسباق طوال السنوات الماضية، والتي قررت منح الفارس بطل السباق ساعة فاخرة من لونجين ذات مواصفات خاصة للبطل.

وكانت عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية شاركت في رعاية السباقات الأولى في المهرجان، حيث رعت مجموعة عزيزي للتطوير العقاري السباق الافتتاحي للمهرجان الذي خصص للسيدات، كما رعت مبادلة السباق الثاني الذي خصص للإسطبلات الخاصة، كما رعت الطاير للسيارات سباق جميلتي المخصص للفارسات.