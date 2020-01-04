طيران الجيش الليبي يدك مواقع عسكرية بمطار معيتيقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، فجر أمس الجمعة، غارات جوية على مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس، استهدفت مواقع عسكرية تابعة للميليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق. وتحدث ناشطون عن سماع أصوات انفجارات عنيفة في محيط المطار، يرجح أنها ناجمة عن استهداف مخزن ذخيرة بالشق العسكري للمطار، الذي تستخدمه الميليشيات كمخازن عتاد وطائرات مسيّرة.

في السياق ذاته، تواصل قوات الجيش تقدمها في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوي؛ حيث أظهر مقطع فيديو نشرته الصفحات المقربة من القيادة العامة للجيش الليبي، تم التقاطه من داخل إحدى الطائرات الحربية، لحظة استهداف تجمعات الميليشيات المسلحة وتمركزاتها بضواحي العاصمة طرابلس. وفي وقت سابق، استهدفت منصات الدفاع الجوي بالجيش الليبي طائرة مسيّرة تركية وأسقطتها في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأكدت مصادر عسكرية من جهة أخرى، مصرع المدعو فرج مختار العبدلي، آمر ميليشيات النصر المنضوية تحت ما تعرف ب«قوة حماية وتأمين سرت» المدعومة من حكومة السراج في قصف لسلاح الجو الليبي على تجمعات للميليشيات بمدينة سرت، مساء الخميس.

واعترف المتحدث باسم ما تعرف ب«قوة حماية وتأمين سرت» طه حديد، بمقتل آمر ميليشيات النصر في قصف جوي لسلاح الجو الليبي على تجمعات للميليشيات بمدينة سرت، مؤكداً أن القتيل من أبناء المدينة، على حد قوله.

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وشملت الغارات الجوية عدداً من المواقع أهمها تمركز للحشد الميليشياوي في كتيبة الساعدي جنوب مدينة سرت. وحسب شعبة الإعلام الحربي، فإن الغارات نفذت بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المستهدفة، محذرة من أن أي تجمع أو تحرك مشبوه سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي؛ حيث إن الطلعات الجوية ما زالت مستمرة.

إلى ذلك، وجه مكتب مكافحة الإرهاب في ليبيا نداء إلى أعضاء جهاز الأمن بالمنطقة الغربية للالتحاق بغرفة العمليات العسكرية من أجل تطهير طرابلس.

وقال العقيد مصباح المهدوي، مدير مكتب مكافحة الإرهاب بالمنطقة الغربية، إن النداء يستهدف أيضاً ضباطاً وضباط صف وأفراد مديرية أمن النواحي الأربعة. وأوضح المهدوي، في تصريح ل«العين الإخبارية»، أن النداء يأتي استعداداً للدخول إلى العاصمة طرابلس بغية تأمين الشوارع والأجهزة الأمنية والمقرات الحكومية بشكل كامل.

وكان إدريس مادي، آمر المنطقة العسكرية بالجبل الغربي في ليبيا وأحد ضباط عملية الكرامة، قال إن من يفكر بأن استدعاء قوات تركية إلى ليبيا هي مهمة تعاون مشترك فهو «واهم»، مؤكداً أن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يجد الورود في طرابلس، بل سيجد الموت والهزيمة في انتظاره». (وكالات)