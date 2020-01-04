شكرا لقرائتكم خبر عن عذب الكلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لُغتنا العربيةُ، يُسرٌ لا عُسْرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطب العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكر المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المَعْرفَةِ. وإيماناً من ”الخليج 365” بدورِ اللغةِ العربيةِ الرئيسِ، في بناءِ ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

قَدْ تَخْرُجُ أَلفاظُ الاستفهام عَنْ معَانِيها الأَصْلِيَّةِ لمعَانٍ أُخْرى تستفَادُ من سياق الكلام، كالنفي، كقولِ أبي تمام:

هَل اجتَمعتْ أَحْيَاءُ عَدْنَانَ كُلُّهَا

بِمُلْتَحَمٍ إلاَّ وأَنْتَ أَمِيرُها؟

هنا لا يريد السّؤال، بل يَقْصِدُ أنّها لمْ تجتمعْ في مكانِ قتالٍ إلا أنتَ أميرٌ عليها.

ومنها الإنكار، كقول البحتري:

أأكفُرُكَ النَّعْمَاءَ عِنْدي، وَقدْ نَمَتْ

عَليّ نُمُوَّ الفَجْرِ، والفَجْرُ ساطِعُ

وأنْتَ الذي أعْزَزْتَني بَعدَ ذِلَّتي

فلا القوْلُ مَخْفوضٌ ولا الطّرْفُ خاشِعُ

يريدُ أن يقول لممدوحه، إنه لا يليقُ به أنْ يكْفر نَعْماءه، فقد غمره بها غمراً.

دُرر النّظم والنّثر

هَلْ دَرى ظَبْيُ الحِمى

لابنِ سَهْلٍ الأَنْدُلِسِيّ

(من الرّمَل)

هَلْ دَرى ظَبْيُ الحِمى أَنْ قَدْ حَمى

قَلْبَ صَبٍّ حَلَّهُ عَنْ مَكْنَسِ

فَهْوَ في حَرٍّ وَخَفْقٍ مِثْلَما

لَعِبَت ريحُ الصَّبا بِالقَبَسِ

يا بُدوراً أَطْلَعَتْ يَوْمَ النَّوى

غُرَراً تَسْلُكُ بي نَهْجَ الغَرَرْ

ما لِنَفسي وَحدَها ذَنبٌ سِوى

مِنكُمُ الحُسْنُ وَمِنْ عَيْني النَّظَرْ

أَجْتَني اللَذّاتِ مَكْلومَ الجَوى

وَاِلْتِذاذي مِنْ حَبيبي بِالفِكَرْ

وَإِذا أَشْكو بِوَجْدي بَسَما

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كَالرُّبى وَالعارِضِ المُنْبَجِسِ

إِذْ يُقيمُ القَطْرُ فيهِ مَأْتَما

وَهيَ مِنْ بَهْجَتِها في عُرُسِ

فاحِمُ اللِمَّةِ مَعسولُ اللَمى

ساحِرُ الغُنجِ شَهِيُّ اللَعَسِ

اللِمَّةِ: شَعرُ الرَّأْسِ المجاوزُ شحمةَ الأُذن. اللَّعَسِ: سَواد يعلو شَفَة المرأَة البيضاء

من أسرار العربية

في تَقْسِيمِ الطُّولِ

رَجُل طَوِيٌ وشُغمُومٌ. وجَارِيَةٌ شَطْبَةٌ وعُطْبُولٌ.

وفَرَسٌ أشَقُّ وأمَقُّ وسُرْحُوبٌ. وبَعِيرٌ شَيْظَمٌ وشَعشَعَانُ. ونَاقَةٌ جَسْرَةٌ وقَيْدُودٌ.

ونَخْلَةٌ بَاسِقَةٌ وسَحُوقٌ. وشَجَرَةٌ عَيْدَانَةٌ وعَمِيمَةٌ. وجَبَلٌ شَاهِقٌ وشَامِخٌ وبَاذِخٌ. ونَبْتٌ سَامِقٌ.

وَجْهٌ مَخْرُوطٌ ولِحْيَةٌ مَخْرُوطَةٌ: إذا كَانَ فيهما طُولٌ مِنْ غَيْرِ عَرْضٍ. وشَعْرٌ فَيْنَانٌ وَوَارِدٌ.

فروق لغوية

بَيْنَ المَغفرةِ والرّحمةِ؛ المَغفرةُ: لما مَضى منَ الذّنوب، والرَّحمةُ: السَّلامةُ منَ الذنوبِ في المُستقبل.

بَيْنَ جَنازةٍ بالفَتْحِ، وجِنازةٍ بالكَسْرِ؛ الجَنازةُ: اسْمٌ للميّتِ، والجِنازةُ: اسْمٌ للنَّعْشِ الذي يُحْملُ عليهِ الميّتُ.

بَيْنَ المُعْتدي والأثيمِ؛ المُعْتدي: في أفعالِهِ، والأثيمُ: في أقوالِهِ وفي كَسْبِهِ.

بَيْنَ الهَمْزِ واللّمْزِ؛ الهَمْزُ: بالفِعْلِ، كأنْ يعبِسَ بوَجْههِ. اللَّمْزُ: باللّسانِ.

هفوة وتصويب

يَقولون: «أحالَتْ قراراتُ القيادةِ أمورَ المتَعَسّرينَ إلى هناءٍ»، وهي خَطأٌ، والصَّوابُ «أحالَتْ قَراراتُ القيادةِ أمورَ المتَعَسّرينَ هَناءً»، لأنّ الفعلَ «أحالَ» يَتَعدّى بِنَفْسِهِ إلى مَفْعولينْ.

وتَردُ كثيراً هذهِ العِبارةُ «تَشْكو المرأةُ مِنْ عَناءِ العَمَلِ وتَربِيةِ الأطفالِ» وهي خَطأٌ، والصَّوابُ: تشكو المرأةُ عَناءَ العَملِ وتربيةَ الأطفالِ، لأنّ «شكا» يَتعدّى بِنَفْسِهِ، ولا يليهِ أيُّ حَرف.

من أمثال العرب

«إنْ تَعِشْ تَرَ ما لَمْ تَرَهْ»، هذا مثْلُ قولهم «عِشْ رَجباً تَرَ عَجبا». قال أبو عُيَيْنةَ المُهَلّبي:

قُلْ لِمَنْ أَبْصَرَ حالاً مُنْكَرَهْ

ورَأى مِنْ دَهْرِهِ ما حَيَّرَهْ

لَيْسَ بالْمُنْكَرِ ما أَبْصَرْتَهُ

كُلُّ مَنْ عَاشَ يَرى مَا لَمْ يَرَهْ

يُضربُ لِمَن لمْ تَكْتَملْ تجربته، بعْدُ.