قتيـل وجرحـى بعمليـة طعـن في باريـس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل شخص في عملية طعن وقعت، أمس الجمعة، في حديقة فيلجويف جنوبي باريس، جُرح فيها شخصان آخران على الأقل، وفق ما أعلنت مصادر متطابقة، فيما أعلنت الشرطة أنها قتلت منفّذ الاعتداء.

وأعلنت شرطة باريس أن منفّذ الاعتداء هاجم «عدة أشخاص» في الحديقة قبل أن يتم «تحييده». وقالت مصادر، إن أحد الجرحى قضى لاحقاً متأثراً بجروحه. وأعلنت مصادر جرح شخصين على الأقل في الاعتداء، إصابة أحدهما بالغة. وقال عمدة بلدة فيلجوي فسنان جيانبرون لمحطة «بي إف إم» التلفزيونية، إن المهاجم اعتدى على المواطنين في متنزه فيلجويف، ثم توجه إلى مركز تسوق في منطقة إيه-لي-روز، حيث أطلقت الشرطة النار عليه هناك.

وأوضح المسؤول باتحاد الشرطة، إيف لوفيفر، أن العناصر أطلقت الرصاص مراراً، لأنها كانت تخشى أن يكون الرجل مرتدياً حزاماً ناسفاً وقد يحاول تفجير نفسه.

ولم تعرف بعد دوافع منفّذ الاعتداء الذي قُتل برصاص وحدة مكافحة الجريمة وتفقّد مساعد وزير الداخلية لوران نونيز، موقع عملية الطعن برفقة قائد شرطة باريس ديدييه لالمان.

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وتأتي العملية قبل أيام من الذكرى الخامسة لاعتداءين، استهدف أحدهما صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة، فيما استهدف الثاني متجراً يهودياً في السابع والتاسع من يناير/ كانون الثاني 2015.

ومنذ العام 2015، تشهد فرنسا عمليات نفّذها متشددون ومتطرفون أوقعت أكثر من 250 قتيلاً.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قُتل أربعة عناصر في الشرطة الفرنسية، طعناً بالسكين في اعتداء ارتكبه موظف، داخل مقر شرطة باريس، قبل أن ترديه لاحقاً قوات الأمن.

( وكالات)