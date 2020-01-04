محمد بن راشد .. 51 عاماً في خدمة الوطن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحل علينا اليوم الذكرى ال 14 لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، لتنير شمعة جديدة في مسيرة عمل حكومي تمتد على مدار 51 عاماً قضاها سموه في خدمة الوطن، منذ أن تسلم أولى مهامه القيادية في شرطة دبي.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، القائد الملهم، ينير لنا دروب الحياة بعزيمة لا تلين، وعطاء رصف لنا طريق المجد من لبنات المعرفة والتمكين، ليزدان الوطن بإنجازات على مختلف الصعد، بعد أن نسج سموه الإنجازات بالتنويع الاقتصادي والمساواة بين الجنسين، وفتح لأبناء الوطن أبواب الفضاء بالعمل والتقدم، باستشرافه للمستقبل.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد صانع الأمل، والفارس والشاعر، يزرع فينا الأمل وننهل من معينه الحكمة والتجربة لنقود مستقبلنا بشغف وعزيمة.

نهل سموه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيم الحكمة والعطاء والانتماء، ومن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، «رحمه الله» القيادة والبذل والنظرة الثاقبة، حتى بات سموه اليوم رمزاً من رموز مسيرة نجاح دولة الإمارات.

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