دعوات عربية ودولية لتجنب التصعيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بضربة أمريكية فجر أمس الجمعة في بغداد، قلقاً في مختلف أنحاء العالم، حيث دعت أغلبية العواصم الى الهدوء لتجنب «التصعيد»، في حين دعت السعودية ومصر والكويت ولبنان الى ضبط النفس ووقف التدخلات الخارجية في شؤون العراق.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أمس، عن مصدر مسؤول قوله: «تابعت المملكة العربية السعودية الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها». وأضاف المصدر: «إن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه». وتابع: «وتؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع».

أعربت مصر عن قلقها إزاء التطورات المتسارعة في العراق، داعية إلى احتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد. ونشرت الخارجية المصرية، أمس، بياناً، أكدت فيه أنها «تتابع بقدر كبير من القلق، التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه». ودعت القاهرة إلى «احتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد».

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أمس، إن الحكومة تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الإقليمية المتسارعة والأحداث الأخيرة وانعكاساتها على المنطقة.

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وفي إطار ردود الفعل الدولية، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس في بيان، غداة اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، إن «العالم لا يمكنه تحمل حرب جديدة في الخليج».

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الى «وقف دوامة العنف والاستفزازات والردود» في العراق بعد مقتل الجنرال سليماني. وكتب في تغريدة «يجب تجنب التصعيد بأي ثمن». وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيبقى على «اتصال وثيق» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمتابعة الوضع في العراق «وتجنب تصعيد جديد خطير للتوتر» وأنه دعا «كل الأطراف الى ضبط النفس».

ودعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب «كل الاطراف الى خفض التصعيد». و وعبرت ألمانيا عن «قلقها الشديد» وحضت على ضبط النفس و«خفض التصعيد». وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، يهدد «بتفاقم خطير للوضع» في الشرق الأوسط. ودعت الصين إلى ضبط النفس من جميع الأطراف «وخصوصاً الولايات المتحدة» بعد مقتل الجنرال سليماني.

(وكالات)