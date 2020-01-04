تصحيح إيجار المحال التجارية ينشط سوق التجزئة في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري وقطاع تجارة التجزئة، أن إيجارات المحال التجارية في مراكز التسوق والمباني قد شهدت تصحيحاً سعرياً في أبوظبي، موضحين أن هذا الأمر قد ساعد على انتقال المتاجر وأصحاب العلامات التجارية لاختيار مساحات أفضل وبإيجار مناسب.

ولفت هؤلاء إلى أهمية التفرقة بين العقار التجاري والعقار السكني مشددين على ضرورة إعادة النظر برسوم التوثيق البالغة نسبتها ال 5% من قيمة العقار، حيث إن إيقافها أو تجميدها لفترة زمنية سيخدم قطاع الأعمال في ظل التكاليف المترتبة عليهم جراء الرسوم وغيرها.

وذكروا أن إيجارات المحال والمراكز التجارية في بعض المناطق الرئيسية في أبوظبي لا تزال تحافظ على مستواها بينما شهدت مناطق أخرى تصحيحاً سعرياً، موضحين أن عملية التصحيح تأتي في صالح المستأجرين لتقليل النفقات والتكاليف عليهم.

ويقول حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: شهد القطاع العقاري في أبوظبي مؤخراً تصحيحاً سعرياً في مختلف العقارات السكنية والتجارية، ولكن هذا التصحيح كان متذبذباً حسب المناطق، حيث توجد مناطق حيوية لا تزال تحافظ على قيمتها، ولم تتأثر إيجاراتها بل ارتفعت في بعض الأحيان، ولكن هناك أماكن شهدت انخفاضاً.

وأضاف: إن طبيعة العقار التجاري تختلف عن السكني، ومن الصعب الانتقال من محل أو متجر إلى آخر بسهولة كما يحدث بالانتقال من وحدة سكنية إلى أخرى، ولكن المنطقة أو الموقع أهم ما يميز المحل أو المتجر.

وذكر أن الأسعار الراهنة للمحال التجارية لا تعتبر مناسبة لكثير من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، موضحاً أن أهم الصعوبات التي تواجه المستأجرين أن القانون العقاري يفرق بين العقار المخصص للغرض السكني والعقار المخصص للغرض التجاري الأمر الذي أثر بشكل كبير في التجار الذين لديهم عدد من المحال التجارية، حيث يكون هناك خوف من أن يتم إخلاؤهم من العقار لأسباب متعدد تؤثر في أعمالهم.

ولفت إلى أنه لايزال فرض رسوم توثيق تبلغ نسبتها 5% من قيمة العقار التجاري سارياً، منوهاً إلى أن هذه الرسوم قد أثقلت كاهل الكثير من التجار ويجب إعادة النظر فيها حتى لا يوجد ضغط على التجار فيما يتعلق قيمة العقارات التجارية التي يمارسون أعمالهم وأنشطتهم منها.



استقرار السوق



يقول الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة شركة الشموخ: يشهد السوق العقاري التجاري استقراراً في هذه المرحلة، ومن الطبيعي انخفاض الإيجارات، فالسوق يهبط تارة ويرتفع تارة، وهذا يحصل على مستوى العالم بشكل عام نتيجة الظروف التي يمر بها والمنطقة بشكل خاص.

وأضاف الدكتور العامري أن الاستقرار والانخفاض معقول ويساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وخفض تكاليف عملها، وأعتقد أن حالة انخفاض الأسعار قد تستمر لفترة وقد لا يعود السوق للارتفاع من جديد في الفترة القادمة خاصة أن ارتفاع قيمة إيجار العقار أمر صعب للغاية، واحتمال أن يشهد السوق التجاري العقاري عمليات تصحيحية للأسعار بين حين وآخر، لكن لن يصل إلى القاع ولن يرتفع كما حدث بالسابق.



توجه لمراكز التسوق



يقول عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: لقد تعرضت المحال التجارية في مراكز التسوق أو الواقعة أسفل المباني التجارية والسكنية لعملية تصحيح، وكان تأثير التصحيح أكبر للمحال التجارية في المباني لأن الكثير من أصحاب المتاجر يغلقون أفرعهم ومحالهم في المباني السكنية وينتقلون للعمل في مراكز التسوق، كون هذه المراكز تعتبر نقطة جذب أكبر للمتسوقين، ما أثر بشكل كبير في المحال التجارية في المباني.

وأضاف: أصبحت الإيجارات مناسبة للشركات وأصحاب المتاجر أو رواد الأعمال، حيث أصبحت الإيجارات مناسبة لهم وبالتالي انخفضت التكلفة عليهم، حيث يشكل هذا الأمر فرصة لإطلاق مشاريع جديدة.

وذكر أن أصحاب المتاجر في المباني التجارية يواجهون صعوبات في حصول الزبائن على مواقف لركن سياراتهم، بينما تتوفر المواقف بكثرة في مراكز التسوق، وعلى الجهات المعنية بمواقف السيارات في أبوظبي إيجاد حلول لهذا الأمر حتى لا يتضرر عمل أصحاب المتاجر والمحال، أو تقديم خدمات مواقف السيارات.

ولفت إلى أن الجهات المختصة بإصدار الرخص التجارية تفرض مساحة معينة على حسب الأنشطة، وهذا الأمر يواجه صغار المستثمرين ورواد الأعمال ممن يبحثون عن مساحات صغيرة لتقليل التكاليف والمخاطر في استثمارهم، وتشكل المساحة عائقاً أمام اختيار نوع النشاط الذي يرغبون بالاستثمار به، مطالباً بإعادة النظر في مسألة المساحات ومراعاة مشاريع رواد الأعمال في هذا الأمر لتشجيع أصحاب المشاريع.

وأوضح أن فتح المجال لإصدار الرخص التجارية في الفلل السكنية قد كان له تأثير في المساحات التجارية والمحال في المباني السكنية، مطالباً بإعادة النظر في هذا الخصوص، حيث إن هذه الأنشطة يجب أن تعود لمزاولتها وممارستها في المحال التجارية أو مراكز التسوق بدلاً من تحويل الفلل السكنية للشركات أو المحال التجارية.



التصحيح بداية انطلاق

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ومن جانبه يقول مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون» للاستشارات العقارية: إن المحال التجارية سواء في المباني أو مراكز التسوق لا تزال تشكل عصب النشاط التجاري في أبوظبي، وإن المحال في المباني أو في مراكز التسوق تكمل بعضها.

وأضاف العور: نلاحظ أن إيجارات المحال التجارية تشهد تعديلاً وتصحيحاً الأمر الذي يعتبر بداية جيدة لإطلاق مزيد من الأنشطة والأعمال التجارية في أبوظبي، حيث يمكن لأصحاب المشاريع الاستفادة من الموقع والقيمة الإيجارية الأقل نسبياً عن السابق الأمر الذي سينشط الأعمال ويدفعها لمزيد من النمو.



حركة نشطة



أفاد واجب الخوري، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات أن قطاع تجارة التجزئة يشهد حركة نشطة في الوقت الراهن في ظل الإقبال على استئجار وإدارة المحال التجارية في مراكز التسوق بشكل خاص، موضحاً أن نسبة التأجير في مراكز التسوق التي تديرها الشركة تفوق 95% في الوقت الراهن.

وأوضح أن الشركة حريصة على جذب الشركات والعلامات التجارية والمطاعم التي يحرص الجمهور على وجودها في مراكز التسوق الأمر الذي يساعد على رفع أعداد الزوار والمتسوقين وتنشيط الحركة التجارية في مراكز التسوق.

ولفت إلى أن الفترة القادمة تشهد افتتاح مزيد من مراكز التسوق خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مراكز تسوق متكاملة مثل مدينة خليفة في أبوظبي ومدينة بدع زايد في منطقة الظفرة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون مراكز التسوق أكثر قرباً إلى الجمهور وتوفر مساحاتها بأسعار مناسبة للمستأجرين من شركات وأصحاب علامات تجارية.



تعاون بن 3 أطراف



تقول الدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: إن نجاح الاستثمارات في الدولة يتطلب التعاون بين 3 أطراف رئيسية، هي المستثمر والجهات الرسمية المنظمة للقطاع، وأخيراً مؤسسات التمويل والبنوك، مع قيام كل طرف بدوره على أكمل وجه.

وأضافت د. المطروشي: ومن منظوري يجب على المستثمر أن يقوم في البداية بإعداد دراسة جدوى شاملة للمشروع، وذلك عبر الاعتماد على شركة، لضمان الحصول على النتائج الحقيقية وليست النتائج غير الواقعية، فضلاً عن اختيار الموقع السليم، ونوع المشروع، كما يجب على المستثمر التأكد من توفر رأس المال بما لا يقل عن عام على الأقل من بدء المشروع، فضلاً عن اهتمامه باستقطاب الأيدي العاملة المتخصصة وذات الكفاءة والخبرة، والتي تساعد على نجاح المشروع.

واقترحت على الجهات الرسمية خفض الرسوم والنفقات، وبما يسهم في تشجيع المستثمرين على بدء المشاريع الخاصة، فضلاً عن قيام الغرف التجارية بدورها في نقل مشاكل القطاع للجهات الرسمية والمساهمة في حلها.

وتابعت المطروشي: إن هناك طرفاً ثالثاً للمعادلة متمثلاً في البنوك ومؤسسات التمويل، التي يجب أن تقدم التسهيلات اللازمة للمشاريع الجديدة، مع منح صغار المستثمرين فترة سماح تصل إلى 6 أشهر على الأقل، حتى لا تتراكم الديون عليهم.

وأكدت د. المطروشي ضرورة خفض نسبة الفائدة التي تضعها البنوك بالنسبة للمشاريع الجديدة، على الأقل خلال السنوات الأولى، لعدم فرض مزيد من الضغوط تهدد نجاح واستمرار المشروعات الناشئة، وبخصوص الإيجارات يجب أن تكون هناك لجان خاصة لأصحاب المشاريع ومراجعة مشاريعهم وكيف بالإمكان وضع خطة للدعم طويلة المدى.