الشارقة واجهة تعليمية مميزة للنقل والملاحة البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان:محمد صبري

شهدت مدينة خورفكان مجموعة من المشاريع العملاقة في كل المجالات، ما أسهم في تغيير وجهتها، وتحولها من مدينة ساحلية هادئة، إلى مقصد سياحي واقتصادي مهم.

واليوم، وبعد افتتاح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مدينة خورفكان؛ وهي المؤسسة التعليمية الأولى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، في تخصص النقل البحري، صارت دولة الإمارات وإمارة الشارقة، واجهة تعليمية مميزة، ومقصداً لكل طالب علم في تخصصات النقل البحري والملاحة البحرية.

وتجولت ”الخليج 365” في أروقة هذا الصرح التعليمي الكبير والمتفرد في تخصصاته؛ للاطلاع على سير العملية التعليمية، وإجراء لقاءات مع مدير الفرع والطلبة والطالبات؛ حيث يضم 90 طالباً، منهم 33 طالبة من كل الدول العربية، ومن دول أجنبية.

كان اللقاء الأول مع الدكتور هشام عفيفي، مستشار رئيس الأكاديمية، ومدير فرع الشارقة؛ حيث قال: نتقدم بأسمى معاني الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على هذا الصرح التعليمي الكبير الذي تفردت به إمارة الشارقة، ليكون منارة للعلم والتدريب في مدينة خورفكان الساحرة. مضيفاً: إن الفرع لم يكن جديداً على إمارة الشارقة؛ حيث كانت سبّاقة بافتتاح فرع في مدينة الشارقة، ظل يعمل 10سنوات من عام 1980 إلى عام 1990، ليكون منارة للتعليم البحري في منطقة الخليج العربي، وإعداد كوادر وطنية؛ لإدارة شركات الملاحة البحرية في دولة الإمارات، والوطن العربي بشكل عام.

وأوضح عفيفي: إن اختيار هذه الكلية يأتي لتميزها وتفردها، وهي مجرد بداية لافتتاح تخصصات أخرى العام القادم؛ منها كلية النقل الدولي واللوجستيات، وهي تخصصات حديثة لا توجد في المنطقة.



الاختيار والقبول في الأكاديمية



وعن طريقة اختيار الطلاب، قال: يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة في المسار المتقدم، أما بنسبة للمسار العام، فيشترط حصول الطالب على أكثر من 80% في الفيزياء والرياضيات، وشهادة «آيلتس» في اللغة الإنجليزية، واجتياز الفحوص الطبية والاختبارات الرياضية، وكشف الهيئة.

وأوضح: إن الدراسة باللغة الإنجليزية، ونقبل جميع الجنسيات ذكوراً وإناثاً. وتكلف للعام الدراسي الواحد 70 ألف درهم؛ تشمل: التعليم والإقامة والكتب والمواصلات والملابس. ويتسلم الطالب خمسة أطقم للدراسة والتدريب والزي الرسمي للخروج.



يوم في حياة الطلاب



يبدأ استيقاظ الطلاب في الخامسة صباحاً، بعد سماع البوق، ثم رتل التفقد، بعدها التوجه لتناول وجبة الإفطار، ثم رتل المشاة، ثم تحية الأعلام (علم جامعة الدول العربية، وعلم الأكاديمية، وعلم دولة الإمارات) ثم يرفع علم إحدى الدول العربية يومياً على التوالي، والهتاف باسم الأمة العربية.

ثم يبدأ اليوم الدراسي في تمام الثامنة صباحاً، حتى الثانية و15 دقيقة، ثم تناول وجبة الغداء، والتوجه إلى مقر السكن. والعودة في تمام الخامسة مساء؛ لممارسة الأنشطة الرياضية. وبعدها تناول وجبة العشاء في السابعة مساء، والتوجه للاستذكار. ويكون النوم في العاشرة مساء؛ لأن الحياة داخل الأكاديمية شبه عسكرية، تعتمد بشكل أساسي على الانضباط.

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لماذا الأكاديمية البحرية في خورفكان



وفي لقاء مع مجموعة من الطلاب، أثناء الخروج من قاعات الدراسة، كان الحديث عن كيفية الالتحاق بالأكاديمية، ولماذا هذا التخصص؟ وكانت الإجابة أن حب البحر وتفرد هذا المجال، كان الدافع الأساسي للالتحاق بدراسة علوم الملاحة البحرية، وكانت الصعوبة في الانتقال إلى المقر الرئيسي في مصر، ولكن بعد مبادرة صاحب السموّ حاكم الشارقة، كانت فرحتنا غامرة، وأصبح حلم الطفولة واقعاً.

وعن الدافع لدخول هذا المجال، قال الطالب محمد علي النقبي (إماراتي)، عشقي للبحر دفعني لدخول الأكاديمية؛ حيث كنت أحلم بارتداء بذلتها البيضاء، وكنت أخطط للسفر إلى الإسكندرية للدراسة فيها. وعند الإعلان عن إنشاء فرع في مدينة خورفكان، شعرت أن حلمي يقترب، وكانت سعادتي كبيرة بهذا الخبر، وهذا ما تعودناه من الوالد سلطان الخير والعطاء.

وقال الطالب أحمد عصام زيدان (مصري): كان حلم أن أكون قبطاناً بحرياً يراودني من الصغر؛ ولأني مواليد الإمارات شعرت بفرحة كبيرة عندما أعلن عن إقامة فرع للأكاديمية في إمارة الشارقة، الذي وفر عليّ الانتقال إلى الإسكندرية، وأهلي هنا في الإمارات للدراسة لمدة 4 سنوات؛ ولكن بعد افتتاح هذا الصرح التعليمي العظيم وصرت أحد أبنائه، أصبح الحلم حقيقة، وهذا كله، بفضل صاحب السموّ الحاكم.

وقالت الطالبة مهرة الهاشمي (إماراتية): أنا أحب هذا المجال جداً وهذا ما دفعني للتحويل من كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، إلى فرع الأكاديمية في خورفكان. ومن حببني فيه هو عمي الذي يدرس في المقر الرئيسي في الإسكندرية، وأتمنى أن أكمل الدراسات العليا وأصبح أول قبطان بحري من بنات الإمارات.

وأضافت الطالبة مايا كمال (مصرية): كنت من المتقدمين للدراسة في المقر الرئيسي بمصر، ولكن بعد افتتاح فرع خورفكان، انتقلت إليه؛ لأنني من مواليد الإمارات وأهلي هنا، وكانت فرحة كبيرة. والأكاديمية توفر لنا كل الإمكانات وخلال شهرين فقط من الدراسة تعرفت إلى البحر بشكل مختلف وتعلمت النظام واحترام الوقت والتعاون بين الزملاء والاعتماد على النفس وأتدرب يومياً على رياضة الكاراتيه والسباحة داخل الأكاديمية.

وقال الطالب محمود محمد (مصري): أنا أحب الحياة العسكرية، وكنت أنوي السفر إلى مصر للدراسة في الكلية الحربية؛ ولكن بعد معرفتي بإقامة فرع خورفكان، قررت التقديم إليه. وعند قبولي كانت فرحة كبيرة؛ لأنني من مواليد الإمارات وأحب حياة البحر والنظام. وكل الشكر لصاحب السموّ حاكم الشارقة الذي جعلني أدرس ما أحب إلى جانب أهلي في البلد الذي أحبه.

وقالت الطالبة بدرية الحوسني (إماراتية): أعشق البحر وأحب التميز ولهذا اخترت الالتحاق بالأكاديمية وكانت فرصة بنسبة لي أن أدرس ما أحب في بلدي وإلى جانب أهلي وأصدقائي. والحياة داخل الأكاديمية ممتعة، وتعلمنا فيها الكثير، رغم المدة القصيرة التي لم تتجاوز الشهرين، تعودنا خلالها على أسلوب حياة جديد، وتعرفت إلى زملاء من مختلف الدول العربية الشقيقة، وصرنا أسرة واحدة كبيرة. ولهذا أتوجه بالشكر إلى والدنا سلطان الخير، حماه الله من كل سوء وألبسه ثوب العافية.

وقال الطالب معن الكيال (سعودي): كنت أنوي الالتحاق بالأكاديمية في مصر، وكان هذا حلمي من الطفولة وتقدمت بالفعل بأوراقي في الإسكندرية؛ ولكن عند علمي بإنشاء فرع خورفكان، قدمت طلب نقل لفرع خورفكان لأكون مع أول دفعة في منطقة الخليج العربي؛ حيث نشكل أنا والزملاء من الدول العربية، حجر الأساس في هذا المجال المهم.

وفي نهاية الجولة في أروقة هذا الصرح التعليمي الكبير بين المكتبات والمختبرات وقاعات المحاضرات، وفي لقاء جمع هيئة التدريس والطلاب، طالبوا بنقل رسالة شكر إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على الهدية الكبيرة التي منحها إلى طلاب الأكاديمية، وهي سفينة تدريب تضم جميع أجهزة الملاحة الحديثة، وتعد من أهم العناصر لتخريج دفعات من الطلاب على مستوى عال من الحرفية والمهارة؛ لمواكبة كل جديد في الملاحة البحرية.