الأبيض الأولمبي يعيش حلم «طوكيو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم، أمس، أولى حصصه التدريبية في العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن معسكره الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والأردن.

وشارك في التدريب الأول الذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية المخصصة لتدريبات منتخبنا كافة اللاعبين الذين استدعاهم المدير الفني ماسيج سكورزا، وهم: حمدان ناصر البارود، ماجد راشد المحرزي (اتحاد كلباء) خالد إبراهيم الظنحاني، محمد راشد الحمادي، خالد عبدالرحمن الظنحاني (بني ياس) عبدالله رمضان خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، عبدالرحمن عبدالله العامري (الجزيرة) ماجد سرور (الشارقة) خلفان النوبي، محمد جمعة، عيد خميس عيد (شباب الأهلي) فلاح وليد، محمد شاكر، يحيى نادر، علي عيد (العين) جاسم يعقوب، سعيد سويدان (النصر) عبدالله أنور، محمد الشامسي، طحنون حمدان الزعابي، يحيى الغساني (الوحدة) فارس خليل، علي صالح، عبدالرحمن صالح (الوصل). وكانت البعثة وصلت إلى بانكوك برئاسة غانم مبارك الهاجري عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية إلى جانب أعضاء الجهاز الإداري والفني واللاعبين.من جهته، أكد جمال بوهندي مدير منتخبنا الأولمبي أن المعسكر الحالي يُمثل أهمية كبرى لكونه الأخير قبل خوض غمار النهائيات، حيث سيعمل الجهاز الفني بقيادة البولندي ماسيج سكورزا على زيادة التجانس ما بين اللاعبين والوصول إلى التشكيلة المثلى التي سيخوض بها المباريات من خلال الحصص التدريبية، وكذلك التجربة الودية التي سيخوضها المنتخب مع أحد الفرق التايلاندية يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف بوهندي أن المنتخب يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين الموهوبين، الأمر الذي يدعونا إلى التفاؤل نحو تحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة والمنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الأولمبياد.

ويفتتح منتخبنا مشواره في النهائيات بمواجهة منتخب فيتنام يوم 10 يناير/‏ كانون الثاني الحالي.