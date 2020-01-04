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عام بلا هزائم لليفربول

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح المصري محمد صلاح فريقه البداية المثالية لعام 2020 الساعي خلاله لإحراز لقب الممتاز لكرة القدم، بتسجيل هدف، ومنح تمريرة حاسمة ضد الضيف شيفيلد يونايتد (2-صفر) في ختام المرحلة الحادية والعشرين.
وأعاد ليفربول المتصدر الفارق مع أقرب مطارديه إلى 13 نقطة، إذ رفع رصيده إلى 58 نقطة من 20 مباراة (له مباراة مؤجلة من المرحلة 18 مع ضيفه وست هام يونايتد سيخوضها في 29 يناير)، مقابل 45 نقطة من 21 مباراة لليستر سيتي صاحب المركز الثاني. وبعدما توج في العام المنصرم بثلاثة ألقاب، هي للمرة السادسة، والكأس السوبر الأوروبية للمرة الرابعة، ومونديال الأندية في الدوحة للمرة الأولى في تاريخه، دخل ليفربول السنة الحالية بفوز يخطو به خطوة إضافية على درب رفع كأس الدوري للمرة الأولى منذ 1990.
وثبّت ليفربول نفسه، لاسيما على ملعب أنفيلد، كفريق يحلّق خارج المنافسة محلياً هذا الموسم، إذ أتى فوزه على شيفيلد عشية انقضاء عام بالتمام والكمال على خسارته الأخيرة في الدوري، وذلك في يناير/ كانون الثاني 2019 أمام مانشستر سيتي (1-2) بطل الموسمين الماضيين.
ومنذ تلك المباراة، لم يعرف ليفربول طعم الخسارة في 37 مباراة في الدوري الممتاز، حقق خلالها 32 فوزاً، 11 منها توالياً هذا الموسم.
وافتتح ليفربول التسجيل منذ الدقيقة الرابعة عبر نجمه صلاح (4) الذي رفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم، قبل أن يمنح تمريرة الثاني للسنغالي ساديو مانيه (65) صاحب ال11 هدفاً.

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