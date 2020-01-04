دورة حيــاة الألــوان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفتقر المكتبة العربية لمراجع متخصصة، تكون وقفاً على الألوان الطبيعية والصناعية فقط، بدلاً من تواجدها مبعثرة بالعربية في كتب، أو مؤلفات، أو مراجع علوم النبات، والكيمياء والطب والصيدلة، والصناعات المختلفة، على الأخص علاقة الإنسان بمأكله، ومداواته، وملبسه، ومسكنه، وفي ما يتجمل به من مواد المكياج التي تلامس أعضاء جسمه المختلفة، على الأخص أجزاء الوجه.

هذا الكتاب وعنوانه «تكنولوجيا الألوان في حياة الإنسان» للدكتور عبد الفتاح غنيمة، يستفيد منه الفنان، والمصور، ومهندس الديكور، والصباغون، والمهندس الغذائي، ومحلل الأغذية (الرقابة)، والصيدلي، حيث تهتم الصيدلة بتغطية الأقراص بألوان طبيعية.

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إن ثورة الهندسة الوراثية وتقنية زراعة الخلايا والأنسجة سوف تضيف عشرات المركّبات الطبيعية الملونة، سواء بزيادة الإنتاجية التي بلغت في بعض الحالات أضعاف أضعاف ما هو معروف من الألوان الطبيعية، أو ما يمكن أن تسفر عنه التوليفات الحيوية داخل (الجينات) من أكوام هذه المعلومات ذات الأهمية العلمية، أو التطبيقية الصناعية.

ويوضح الكتاب أن الصبغات التي تستعمل في جذب الحيوانات لإتمام عملية الإكثار تتكون بعد استكمال بقية الخطوات في دورة حياة الكائن، وهي بذلك قد لا تكون سهلة الاستغلال خلال عمليات نقل المورثات، التي تتواجد بتركيزات منخفضة أثناء معظم دورة الحياة في الكائن الحي، والتي تؤدي وظائف (على سبيل المثال) في صبرها على تحمّل الضغوط الواقعة عليها، بسبب عوامل بيئية، وأرضية، ومناخية، وربما تكون أكثر قابلية للاستغلال عندما تتغير هذه الظروف.

ويشير المؤلف إلى أن الحياة تزخر بألوانها المتناسقة في نباتاتها، وحيواناتها، وجمادها، وقد ميز الإنسان ما بين الألوان من فروق، وربط الألوان بمشاهدتها في الطبيعة، ولفت نظر الإنسان تعدد الألوان، ولا شك في أن لون أي شيء في العالم المحيط بالإنسان هو أهم عناصر الإحساس والإدراك الجمالي التي يهتم بها.