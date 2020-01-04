الإمارات تتصدر الأنشطة الفضائية العربية في 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل



أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر الأنشطة الفضائية العربية لعام 2019، لما وصلت إليه من إنجازات كبيرة في قطاع الفضاء خلال العام الماضي.

وأضاف الأحبابي ل ”الخليج 365” أن الدولة حققت الكثير من الإنجازات خلال عام 2019، أولها وصول أول رائد فضاء إماراتي وعربي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الذي يعتبر من أهم الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الفضاء باعتباره إنجازاً وطنياً وبصمة إماراتية بامتياز في مجتمع الفضاء الدولي ولحظة فخر لكل إماراتي وعربي، وأثبت شباب الإمارات قدرتهم على تحقيق الحلم ومعانقة الفضاء وجدارتهم بثقة قيادتنا الرشيدة التي آمنت بهم وقدمت لهم الدعم ليصلوا إلى القمة والريادة وليرسخوا بثقة مكانة الإمارات كلاعب أساسي في قطاع الفضاء ومثالاً يحتذى في المعارف والابتكار والاستدامة.

ونوه الأحبابي بالإنجاز الكبير في تدشين المجموعة العربية للتعاون الفضائي الذي يُعد نقطة تحول كبيرة على صعيد تعزيز مساهمة الدول العربية في القطاع الفضائي العالمي، حيث دعمت دولة الإمارات تدشين المجموعة عبر مختلف المراحل، التي بدأت من التأسيس مروراً بأول مشروعاتها الطموحة المتمثل في قمر «813» الصناعي وصولاً إلى ترسيخ دورها العالمي.

ولفت الأحبابي إلى أن إطلاق دولة الإمارات مشروع قمر «813» الصناعي بوصفه أول مشروعات المجموعة العربية للتعاون الفضائي، يسعى لإعادة أمجاد العرب في المجالات العلمية، واستثمار الطاقات الشبابية التي تعتبرها القيادة الإماراتية أحد أهم موارد العالم العربي وتوليها اهتماماً خاصاً.

وأشار الأحبابي إلى أن إطلاق استراتيجية الإمارات للفضاء 2030 التي تشرف على تنفيذها وكالة الإمارات للفضاء لتنظيم القطاع وتنميته على المستويين الإقليمي والعالمي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المحلي، يُعد أيضاً من أهم الإنجازات التي حققتها الدولة في القطاع الفضائي، والتي تهدف إلى توجيه الأطراف المعنية والشركات العاملة والمشغلة لقطاع الفضاء ومختلف المشاريع المحلية، نحو سبل توطينه ودفع مسيرته، من خلال تنفيذ برامج ومهمات طموحة في الفضاء، وتوطيد التعاون على المستوى الإقليمي والمحلي.

وحول مشروع دولة الإمارات لاستكشاف المريخ، أشار الأحبابي إلى أول مشروع عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر، حيث تعتزم الإمارات إطلاق مسبار الأمل من الأرض في يوليو/‏تموز 2020، ليصل إلى المريخ مطلع العام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس الدولة، ويقدم المشروع إضافات جديدة للدراسات العلمية الدولية عن الكوكب الأحمر.

وفي مطلع نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي، أطلقت دولة الإمارات برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين لعام 2020، كخطوة طموحة لتحقيق استراتيجية الإمارات للفضاء، وفتح مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء، باب التسجيل في الدورة السادسة من برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلاب الجامعيين الإماراتيين غير المتخرجين في صيف العام الجاري، في تخصصات العلوم والهندسة.

وسبق أن طرحت جامعة الإمارات، مسار علوم الفضاء، لطلبة كلية العلوم، كأحد المسارات التخصصية في قسم الفيزياء.

وأعلنت جامعة دبي في يوليو/‏تموز الماضي، عزمها إطلاق مشروع طموح لمحاكاة الحياة على المريخ، في مختبر خاص، بالتعاون مع مجموعة وورلد ميشن وورلد الصينية، في مختبر ميشن زي الفضائي، الذي يمنح طلبة الإمارات فرصة لخوض تجربة الحياة في الفضاء، والعمل إلى جانب خبراء وباحثين متخصصين في مجالات الفضاء والتقنيات المستقبلية.

وحاز المركز الوطني لعلوم وتقنيات الفضاء في جامعة الإمارات العربية المتحدة، منتصف مايو/‏أيار الماضي، عضوية اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء (كوسبار)، بالإضافة إلى إطلاق شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك، كثمرة تعاون بين وكالة الإمارات للفضاء ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.