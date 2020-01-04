تشييع جثمان نجوى قاسم بلبنان اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشيع، اليوم، جثمان الإعلامية اللبنانية الراحلة نجوى قاسم، (52 عاماً)، المذيعة في محطة «العربية»، حيث يصلى عليه، ويوارى الثرى في بلدة جون، مسقط رأس الفقيدة في لبنان.

وتوفيت قاسم، أمس الأول، داخل شقتها بدبي.

وكان في استقبال الجثمان عدد من القيادات اللبنانية، منها ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وجمال الجراح، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال.

وتعد نجوى قاسم من الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الوطن العربي، وعملت في دبي فترة طويلة، وكانت تقدمّ البرنامج اليومي «حدث اليوم» على قناتي «العربية»، و‌«العربية الحدث». وتعد أحد الوجوه الإعلامية المعروفة على الساحة العربية منذ أكثر من عقدين.