3 مؤشرات لتحديد بدلات الإيجار في عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أشارت مسودة قانون تنظيم إيجار العقارات في دبي إلى أنه سيتم رفد السوق بثلاثة مؤشرات منفصلة ومتخصصة لتحديد بدلات الإيجار لمختلف القطاعات والمنتجات العقارية، ليستند إليها العاملون والمستثمرون والمستخدمون النهائيون لتحديد الأسعار السنوية للوحدات السكنية أو ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والمركز التجاري أو على أساس نسبة من المبيعات، وتصدرها «دائرة الأراضي والأملاك» في الإمارة. وستشتمل هذه المؤشرات على «مؤشر تحديد بدل الإيجار»، وهو مؤشر تحديد متوسط أجر المثل للعقارات المعدة للسكن أو ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و«مؤشر تحديد بدلات الإيجار للمركز التجاري»، وهو مؤشر تصدره «أراضي دبي» بناء على طلب المركز التجاري لتحديد متوسط بدلات الإيجار على أساس مساحة العقارات فيه.

كما ستتضمن هذه المؤشرات «مؤشر تحديد بدلات الإيجار على أساس نسبة المبيعات»، وهو المؤشر الذي تصدره الدائرة لتحديد بدلات الإيجار في المراكز التجارية على أساس نسبة المبيعات وبالتنسيق مع «غرفة دبي».

وتتطرق مسودة القانون إلى شتى الجوانب المتعلقة بسوق التأجير وتنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي التعاقد المؤجر والمستأجر وتحديد صلاحيات ومهام الجهات الحكومية الرسمية في إدارة وضبط القطاع.

وتسري أحكام قانون تنظيم إيجار العقارات في دبي على الأراضي والعقارات المؤجرة وعلى عقود الإيجار القائمة قبل العمل بها، وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الغرف والشقق والفلل الفندقية وما في حكمها، والعقارات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون لسكن العاملين أو المستخدمين لديهم دون تقاضي بدل إيجار منهم، بالإضافة إلى عقود الإيجار طويلة الأمد المشمولة بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 وعقود الإيجار المنتهية بالتملك.

وتشرح مسودة القانون شروط إبرام وفسخ عقد الإيجار وتعديله وحالات انتقال ملكية العقار والإخلاء والتأجير من الباطن وتعيين البدل والوفاء به وشروط زيادته، كما لفت إلى حظر تقاضي العمولات وتحديد مبلغ التأمين وتقسيم الوحدة السكنية والتزامات وحقوق كلا الطرفين المؤجر والمستأجر والتحكيم بينهما والمخالفات والجزاءات وبنود الصيانة، بالإضافة إلى تنظيم عقود الإيجار في المراكز التجارية وأغراض ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والمنشآت التعليمية.