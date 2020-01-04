تظاهرات جديدة في الجزائر غداة إعلان تشكيل الحكومة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الجزائريون أمس الجمعة، تظاهراتهم السلمية بالعاصمة وعدد من الولايات، رافضين الاعتراف بالحكومة الجديدة مع المطالبة برحيل بقايا رموز النظام السابق. وخرج الجزائريون بأعداد كبيرة إلى شوارع العاصمة للجمعة ال46 على التوالي، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات كتبت عليها شعارات سياسية تؤكد تمسك المتظاهرين بمواصلة تنظيم مسيرات إلى أن يتم رحيل رموز النظام السابق. وعبر المتظاهرون عن ابتهاجهم وفرحتهم إثر إطلاق سراح 76 محبوساً من التظاهرات والاحتجاجات السلمية من بينهم المجاهد المعروف (لخضر بو رقعة) أحد رموز الحراك الشعبي متمنين أن «يتم إطلاق سراح البقية لا سيما معتقلي الرأي».

من جهتها حضرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة إلى عين المكان حيث قامت بتأطير المسيرات وغلق كل المنافذ المؤدية للشوارع الرئيسية بغرض تأمين المتظاهرين وتفادي أي احتكاك معهم.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية الخميس، عن قائمة أعضاء الحكومة الجديدة وهي التشكيلة التي غاب عنها ممثلو الأحزاب السياسية بما فيها الحاكمة في البلاد، بالإضافة إلى إلغاء منصب نائب وزير الدفاع الوطني. ومعروف أن الفريق الراحل، أحمد قايد صالح، كان أول شخصية عسكرية تحصل على منصب نائب لوزير الدفاع الوطني، حيث تم تعيينه، نائباً لوزير الدفاع رئیساً لأركان الجيش بصلاحيات موسعة، بمرسوم رئاسي خاص في سبتمبر من عام 2013، بعد إلغاء منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني.

وعقب الإعلان عن التشكيلة الحكومة الجديدة بقيادة الوزير عبد العزيز جراد، تبين أن أول حكومة للرئيس عبد المجيد تبون، تميزت ببعث وزارات ووزارات منتدبة جديدة. ومن بين الوزارات أو الوزارات المنتدبة المستحدثة، حقائب قديمة بُعثت من جديد، أو جديدة كلية. ومن الوزارات التي جرى بعثها من جديد، بعد إلغائها في تعديلات حكومية سابقة، الوزارة المنتدبة للاستشراف، التي عاد إليها بشير مصيطفي، إلى جانب وزارة منتدبة مكلفة بالجالية. أما بشأن الحقائب الوزارية المستحدثة فنجد الوزارة المنتدبة المكلفة بالفلاحة الصحراوية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، وأخرى منتدبة مكلفة بالصناعة الصيدلانية. وبالنسبة لقطاع الرياضة، فقد جرى استحداث وزارة منتدبة مكلفة برياضة النخبة، أسندت مهامها للبطل الأولمبي نور الدين مرسلي. (وكالات)