مقتل 6 أشخاص فى ضربات جوية استهدفت فصيلا عراقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مصدر عسكري عراقي امس الجمعة إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة في ضربات جوية استهدفت قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران قرب معسكر التاجي شمالي بغداد.

وذكر المصدر أن اثنتين من ثلاث مركبات كانت تشكل قافلة لإحدى الفصائل قد احترقتا فضلا عن تفحم ست جثث. وأضاف المصدر أن الضربات وقعت في الساعة 1:12 صباحا بالتوقيت المحلي.

كما أكد مصدر أمني، استهداف جوي لمركبتين شمال بغداد، وذلك حسبما أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل فيما قال شهود عيان، أن المركبتان المستهدفتان شمال بغداد كانتا تقلان قيادات من الحشد الشعبي.

ورجحت مصادر لـ"العربية"، مقتل قيادي في ميليشيات الحشد في منطقة التاجي شمال بغداد.

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ووصفت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية اغتيال القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى بأنه قد يكون التصعيد الأكثر دراماتيكية فى صراع الشرق الأوسط منذ حرب العراق.

وقالت المجلة إن الإعلان عن اغتيال سليمانى قائد قوات القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، التى تنفذ عمليات عسكرية فى المنطقة، جاء بعد يوم من مهاجمة أنصار جماعة عراقية مدعومة من إيران لمقر السفارة الأمريكية فى بغداد، التى اعتبرت انتقاما من طهران على ضربات جوية أمريكية سابقة قتلت 25 من مقاتلى كتائب حزب الله.

وأوضحت "فورين بوليسى" أن بعض الخبراء أشاروا إلى أن ما كان حتى الآن حرب منخفضة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران قد تنفجر قريبا.