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الجيش الليبى يشن غارات مكثفة على مواقع ميليشيات حكومة الوفاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الجيش الوطني الليبي ،امس الجمعة ، غارات جوية وقصف مكثف استهدف عددا من مواقع تابعة لمليشيات حكومة "الوفاق" في كافة محاور العاصمة طرابلس.

 

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وقالت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) ، إن الغارات استهدفت مواقع تخزين الأسلحة والذخائر والآليات ، كما استهدفت حافلة كانت تقل عددا من المرتزقة من قاعدة معيتيقة العسكرية.

 

ولفتت القناة الروسية إلى أن الطيران الحربي التابع لقوات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي استهدف مطار معيتيقة الدولي ، ما أدى إلى توقف حركة الطيران عبره ، مضيفة أن إدارة المطار علقت ، للمرة الثانية اليوم ، حركة الملاحة الجوية بالمطار.

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