سوريا.. مباراة لكرة قدم ترسم البسمة على وجوه أطفال نازحين

إدلب (سوريا) / الخليج 365

نظم نشطاء مدنيون سوريون، الجمعة، مباراة كرة قدم وسط أوحال من الطين بمخيم للنازحين في بلدة "سرمدا" القريبة من الحدود مع تركيا.

وجرت الفعالية على أرضية المخيم غير المنظم، الممتلئة بالطين جراء تساقط المطر، تحت شعار "فلنعش بعض اللحظات".

واستمتع الأطفال الصغار والشباب كثيرا بلعب كرة القدم في الطين، دون التفكير في المعاناة وظروف النزوح الصعبة.

وقال الناشط، يوسف شعبان، للأناضول، إن المباراة تهدف لرسم البسمة على وجوه الأطفال، الذين يعانون من قسوة الحياة.

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بدوره، أوضح بسام حميدي، أن هجمات النظام السوري وروسيا تجبر المدنيين على النزوح ومواجهة ظروف إنسانية صعبة خلال فصل الشتاء.

وتجاوز عدد النازحين السوريين من محافظة إدلب تجاه الحدود التركية في الأيام الأربعة الأخيرة، 44 ألفا، هربا من قصف نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة له وروسيا.



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