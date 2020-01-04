مقتل مدني بقذيفة أطلقتها قوات حفتر على مطار معيتيقة

وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت قوات الحكومة الليبية، الجمعة، مقتل مدني نتيجة إصابته بصاروخ "غراد" أطلقته ميليشيات خليفة حفتر على مطار معتيقية الدولي بطرابلس.
وقالت في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على فيسبوك، إن "المواطن جمعة القبائلي استشهد نتيجة إصابته بصاروخ غراد أطلقته ميليشيات حفتر على مطار معيتيقة".
وأضافت أن "القصف على المطار ومحيطه مستمر بالطيران الإماراتي المسير الداعم لحفتر وصواريخ غراد التي تطلقها ميليشياته".
وأوضحت أن "القصف العشوائي بصواريخ غراد على منطقة شرفة الملاحة استهدف حتى الآن أكثر من 3 منازل ومدرسة الحي الجماهيري للبنات".
وفي وقت سابق اليوم، توقفت الملاحة الجوية بمطار معيتيقة توقف الملاحة الجوية بالمطار جراء استهدافه من طرف ميليشيات حفتر بأكثر من 20 صاروخ "غراد".
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد إغلاق دام 3 أشهر؛ نتيجة تعرضه للقصف عدة مرات من قبل طيران حفتر.
ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.
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