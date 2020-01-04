إسرائيل هاجمت 900 هدف في غزة خلال العام 2019

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه هاجم 900 هدف في قطاع غزة خلال العام 2019.
وادعى الجيش في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن 1295 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة خلال العام المنصرم.
وزعم الجيش في بيانه أنه "هاجم 900 هدف في قطاع غزة ردًا على إطلاق صواريخ"، أطلقتها المنظمات الفلسطينية.
وقال إن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ 1800 طلعة جوية بطائرات مقاتلة، و600 طلعة جوية بمروحيات"، دون تحديد مكان أو وجهة.
وأوضح البيان أن 729 صاروخًا فلسطينيا سقطت في مناطق مفتوحة، بينما اعترض نظام "القبة الحديدية" أكثر من 478 قذيفة.
وقال الجيش إن جنديين من قواته قتلا، وأصيب 11 آخرون، خلال 19 هجمة نفذت ضده خلال العام ذاته.
وأردف أنه "حسب البيانات الإحصائية، فإن جنديين قتلا وأصيب 11 آخرون في سلسلة هجمات متفرقة غالبيتهم في عمليات إطلاق نار بلغ عددها 19 مقارنةً مع 33 نفذت العام السابق له (2018) قتل خلالها 7 جنود".
وذكر البيان أنه خلال 2019 أجرى سلاح الجو تدريبات مشتركة مع جيوش دول أخرى، أحد التدريبات في "ألاسكا" بالولايات المتحدة.
وأفاد أن الجيش الإسرائيلي اعتقل في الضفة الغربية 2328 ناشطا فلسطينيًا، دون أن يذكر الخلفيات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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