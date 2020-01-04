الجانب المظلم بالمدارس

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – كتبت: إيلاف الدخيل : لكل مجتمع مدرسي تقاليده وأعرافه وسلوكياته المختلفة عن تلك الموجودة في مدرسة أخرى أو في العالم الخارجي المحيط , ومن خلال المشاهدات والتقارير فإن بعضها يتسم بمظاهر الحدة والقسوة , فالعنف المدرسي ظاهرة قديمة ولا زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر ,و هي مجموعة التصرفات والسلوكيات الصادرة من الافراد ، والتي تنافي القيم النبيلة والاخلاق الفاضلة ,وتكون عدوانية كالقتل والهجوم والتلفظ بكلمات بذيئة , فالعنف سلوك غير مقبول اجتماعيا.

نصائح لتلافي العنف بالمدرسة

في البداية ذكرت الاستاذة الجوهرة الحركان المرشدة الطلابية أهمية المساواة في التعامل مع جميع الطالبات من قبل المعلمات , واتباع الاساليب الحديثة في التدريس ,و تطبيق مبدأ الديمقراطية وهو إعطاء فرصة للطالبات لإبداء الراي ,و اظهار المحبة لجميع الطالبات بالكلمة الحسنة ,وضبط النفس وتجنب لوم الطالبة امام زميلاتها .

واشارت الحركان إلى اهمية الاهتمام بالأنشطة والاعمال التعاونية الجماعية لتعزيز الانتماء بين الطالبات وتنمية روح الايثار وحب الخير لبعضهم ، بجانب عمل برامج توعوية عن العنف من قبل لجنة التوجيه والإرشاد، على أن يتضمن جميع الفئات وتشمل “قائدة المدرسة ,الإداريات ,المعلمات ,الطالبات وامهات واولياء امورهم” وذلك من خلال الوسائل التالية :

• عروض مرئية

• لافتات إرشادية

• مطويات

• رسائل الجوال.

بينما اضافت حصة العبيدي الاخصائية الاجتماعية أنه لا بد من تعزيز وزرع الاخلاق الحسنة كالمودة والرحمة والتسامح, وتعزيز دور المرشدة الاجتماعية في كل مدرسة ,وتوضيح أهمية التواصل مع المرشدة في حال التعرض لأي شكل من أشكال العنف والإساءة.

وزادت العبيدي أنه من الضروري بناء علاقات صداقة بين الطالبات والمعلمات وفتح باب للحوار والتواصل الدائم بينهم داخل المدرسة ,واستثمار الطاقات بالبرامج والانشطة المستمرة لتفريغ الطاقة السلبية او شحنات التشنج والغضب وتحسين وتنمية القدرات العقلية .

فيما اشارت هنادي القحطاني اخصائية النفسية إلى انه لابد لإدارة المدرسة من عمل ندوات ومحاضرات حول موضوع التنمر، وتوضيح أشكاله وطرق تجنبه، وكذلك توضيح سلبياته، كما يمكن عمل برامج تشارك فيها الطالبات لخلق جو من التعاون والمحبة فيما بينهم, ومن المهم وجود اخصائية نفسية في المدرسة أو من يقوم محلها للتعرف على المشكلات التي تواجه الطالبة والتي قد تكون أحد أسباب ممارستها للتنمر وعلاج ذلك عن طريق الجلسات أو البرامج لتعديل السلوك .

من المتسبب بالعنف؟

ذكرت الطالبة شهد الكثيري أن سبب العنف هو الضغط الاسري على الطالبة من جهة، ونظام المدرسة الذي يخلو من الحيوية من جهة اخرى، حيث أن الطالبة تُحصر في مقعدها من الصباح حتى الظهر مما يصيبها بالملل .

وأضافت الكثيري أن سبب تزايد العنف من الطالبة تجاه طالبة أخرى لا يأتي الا بعد تنمر فيما بينهم كمثال : التلفظ بألفاظ بذيئة فتلجأ الطالبة المتنمر عليها إلى أخذ حقوقها بالضرب وهذا سلوك خاطئ.

من جانبها أوضحت الطالبة ساره الدويسان أن السبب الرئيسي للعنف هو الطالبة نفسها حيث أنها تتعالى على المعلمة و تتصرف باستهتار أثناء الحصة الدراسية من خلال تضييع وقت الحصة، فتقلل على بقية الطالبات فرصة فهمهم للدروس واستيعابها ، وهنا تضطر المعلمة الى تهدئة الوضع من خلال محاسبة الطالبة المقصرة .

وزادت الدويسان أن بعض المعلمات يطبقن قاعدة الخير يخص والشر يعم ، والفصل يحتوي على اكثر من ثلاثين طالبة ، إذا بدر سلوك خاطئ فإن العقاب يعم ويشمل الفصل بأكمله من ناحية الخصم من الدرجات او تهديدهم باختيار الاسئلة التي لا يستطيعون حلها ومن ثم تساهم في تدني درجات الجميع .

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نصائح الموجهة للطالبة الممارس عليها العنف

وترى القحطاني أن من الضروري زيادة الوعي لدى الطالبة المُمارس عليها العنف بكيفية الدفاع عن نفسها وتلافي مثل هذه المواقف عند التعرض لها، وذلك من خلال تنمية الثقة بنفسها أكثر وتجنب الشخص المتنمر عليها قدر الإمكان، وتحاول أيضاً أن تكون مع جماعة من الأصدقاء أو صديقة على الأقل، واللجوء الى الأشخاص الاكبر سناً أو من لهم سلطة مثل المعلمة أو قائدة المدرسة، بالإضافة إلى العديد من الأساليب التي يمكن أن تتبعها الطالبة لتجنب التنمر.

نصائح موجهة لأولياء الأمور

وبينت الحركان أن توعية الاهل حول:

• كيفية التربية السليمة والتأديب كما حث عليها الدين الاسلامي دون الحاجة للعنف .

• التعامل بسواسية مع جميع الابناء دون تفرقة او مقارنة

• وزيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي .

وذكرت الحركان أنه يجب على الآباء والأمهات إعطاء ابناءهم القدر الكافي من الرعاية والحنان والحب حتى يكون لديهم تشبع عاطفي فالطفل كائن رقيق وسهل التشكيل ويتأثر بما حوله، فشكلوه بما تحبون وقبل ذلك تذكروا أن اطفالكم أمانه في أعناقكم, وهذا أحد أهم أسباب السلوك الإيجابي الذي ننتظره من ابناءنا .

فيما اوضحت العبيدي انه يجب مراعات اختلاف الطبقات الاجتماعية والفكرية ، ومن ذلك الاهتمام بمظهر الطالبة بحيث لا يكون زيها غريبا، أو ترتدي زي مختلف عن الزي الرسمي, أوأن تكون أدوات الطالبة المدرسية مختلفة عن البقية وتؤدي الى الشعور بأنها ليست مثل اقرانها وهم كذلك.

كما وأنه يجب بناء صداقة بين الوالدين والطالبة منذ الصغر للشعور بالأمان واللجوء إليهم في اي وقت .

وزادت العبيدي أن التنمر يمكن أن تكون بدايته من المنزل لذلك يجب على أولياء الأمور الحرص على عدم التشدد الصارم والعنف, ومراقبة سلوكيات الابناء والوقوف على السلوكيات الخاطئة وتعديلها , وأيضا التعرف على هوايات الابناء وتنميتها ومراقبتهم في الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والاهم تجنب المقارنة سواء أن كانت مع إخوة او أصدقاء لأن لكل انسان شخصية وميول مختلف.

غرس فكرة ان لا فرق بين الطالبات

بداية بيَّنت الاستاذة هلا العماني التالي: لا يوجد طالبة عنيفة أو تهوى الضرب , يوجد طالبة اكتسبت هذه الصفة ، اذا كان الوالدان أوالمُربين يستخدمون العنف فمن الطبيعي أن تكون الطالبة عنيفة ,لكن إذا كان الوالدان متفهمان لاحتياجات الطالبة المناسبة لعمرها لن يكون لدينا طالبة عنيفة ,مثل الاعتماد على النفس و إشباع رغباتها .

وقالت العماني إن نشر ثقافة التسامح والمحبة والتواصل مع الطالبات فيما بينهم وبين معلماتهم من الضرورة بمكان، بجانب تنظيم وعقد اجتماعات دورية للأمهات لتوضيح أهمية الحوار ومنح الطالبات مساحة للتعبير عن آرائهم والانصات إليهم.

واشارت العماني الى اهمية وضع برامج وانشطة من قبل لجنة التوجيه والارشاد بصفة أساسية، وتعاون جميع اللجان بالمدرسة في التنويع لجذب الطالبات نحو بعضهم وتنمية روح الجماعة في أنفسهم, مع توضيح أن كل طالبة لديها الامكانات والقدرات التي تميزها عن غيرها بغض النظر عن المستوي التحصيلي.

وأضافت القحطاني أن غرس الفكرة يدخل ضمن المحاضرات والندوات التي تتلقاها الطالبات، فمن خلالها يمكن التوضيح للطالبات أنه لابد من وجود فروق فردية بين طالبة وأخرى ولكن هذا لا يعني أنه توجد طالبة أقل من الأخرى، ففي النهاية كل طالبة تتميز عن الأخرى بشكل من الأشكال، فقد تكون هناك طالبة متفوقة في الحفظ والأخرى متفوقة في الفهم، وقد تكون طالبة متفوقة في مادة الرياضيات والأخرى متفوقة في مادة العلوم، وهكذا.