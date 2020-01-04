الجارديان: بعد مقتل سليماني .. السفارة الأمريكية ببغداد تدعو مواطنيها للمغادر

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – ترجمة عبدالحكيم الفالح : دعت السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها لمغادرة العراق في أعقاب اغتيال القائد الأعلى لإيران ، حيث سارعت واشنطن وحلفاؤها الإقليميون لحماية أنفسهم من أي رد عسكري محتمل.

كما حذرت عدة بعثات دبلوماسية أمريكية أخرى المواطنين من أن يكونوا على دراية ببيئتهم ، وقالت السفارة الأمريكية في الكويت إنها عززت الاستعدادات العسكرية، رغم أنها قالت إنها ليست على علم بتهديدات محددة.

من جهته وعدت إيران “بالانتقام الشديد” لمقتل قاسم سليماني , وقال شركاؤها الاقليميون وجماعة حزب الله ومقرها لبنان وميليشيات عراقية ايضا انه سيتم الانتقام لمقتل سليماني.

وفي ذات السياق , أعلنت إسرائيل اتخاذ ، خطوات دفاعية بما في ذلك إغلاق منتجع للتزلج بالقرب من الحدود السورية وتصعيد الإجراءات الأمنية في سفاراتها.

كما اتخذت دول أخرى إجراءات بعد الهجوم. وقالت وزارة الدفاع الألمانية إنها أمرت جنودها في العراق بعدم مغادرة قواعدهم. المصدر: صحيفة الجارديان البريطانية. ترجمة خاصة ل‏ـ”صحيفة الخليج الالكترونية“

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