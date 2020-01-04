شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أغرب ما يمكن أن تشاهده.. رائد فضاء يعود للأرض بمظلة! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 - فريق التحرير رصد محرر "الخليج 365" مقطع فيديو يعد من أغرب الحقائق العلمية التي يمكن تصديقها على الاطلاق.

ويظهر في الفيديو رائد فضاء يترجل من مركبته ويقفز منها نحو الأرض، مستخدما مظلته فقط. Advertisements وطعن كثير من مستخدمي تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" في مصداقية هذا المقطع، راجعين بالذاكرة إلى رحلة ذهاب الامريكان والستوفيت الى القمر.

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