هذا الموضوع JLab تقدم أحدث سماعات الأذن اللاسلكية فقط بـ 29$ #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة JLab عن خططها المستقبلية التي من شأنها أن تجعل من تكلفة السماعات أكثر يسراً متمثلة في سماعات الأذن الجديدة Go Air والمنتظر أن توفر المزيد من وسائل الراحة الخاصة بالمنافسين ولكن فقط بـ 29$ خلال مارس المقبل.
حيث أكدت الشركة أن مع 15 دقيقة فقط من الشحن تسمح بساعة من الأستماع ودعم Bluetooth 5 ومقاومة التعرق، وعمر بطارية يصل إلى خمس ساعات ولكن في حالة شراء Powerbeats Pro ستتمتع بـ 15 ساعة من الشحن الإضافي حتى هذه الميزات تبدو قوية بالنسبة للتكلفة.
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هذا الموضوع JLab تقدم أحدث سماعات الأذن اللاسلكية فقط بـ 29$ #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
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