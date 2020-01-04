دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع #CES2020 سامسونج تعلن عن Galaxy S10 Lite و Note 10 Lite ظهر على التقنية بلا حدود.

بعد أسابيع من الشائعات والتسريبات أعلنت سامسونج رسمياً عن Galaxy S10 Lite و Note 10 Lite قبل بدأ الفعاليات الرسمية لمعرض CES 2020 ويأتي الهاتفين بنسخه مصغرة وإقتصادية من هواتف الشركة الرائدة و بنفس المواصفات التالية متشابهة في الهاتفين:

شاشة: Super AMOLED Infinity-O بحجم :6.7 بوصة وبدقة: 2400 × 1080

بطارية سعة: 4,500mAh

ذاكرة عشوائية : 6 و8 جيجا بايت

ذاكرة تخزين داخلية: 128 جيجابايت

بينما تأتي الإعدادات الداخلية و الكاميرات لكل منهما مختلفة بعض الشيء كالتالي:

Advertisements

Galaxy S10 Lite

معالج: Snapdragon 855

عدسة macro بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة f / 2.4

عدسة wide-angle بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة F2.0 وتثبيت بصري “Super Steady OIS”

عدسة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة f/2.2 بزاوية 123 درجة

Galaxy Note 10 Lite

معالج: Exynos 8895

عدسة بدقة 12 ميجا بيكسل f / 2.2

عدسة ultra-wide بدقة 12ميجا بيكسل بفتحة f / 1.7

عدسة technology بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة f / 2.4

والهاتف لايأتي بالقلم الخاص بالنسخة الأساسية S Pen أما على جانب التسعير لا توجد أي معلومات عن الأسعار حتى الآن.

المصدر

هذا الموضوع #CES2020 سامسونج تعلن عن Galaxy S10 Lite و Note 10 Lite ظهر على التقنية بلا حدود.