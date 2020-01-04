شكرا لقرائتكم خبر عن تونس توقف 7 أشخاص لدى محاولتهم اجتياز الحدود قادمين من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، عن إيقاف 7 أجانب فى ولاية مدنين كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الليبية خلسة. وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن دورية تابعة لحرس الحدود البرية ببنقردان (ولاية مدنين) ضبطت 7 أشخاص من جنسيات دول أفريقية مختلفة كانوا يحاولون التسلل إلى تونس خلسة.

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