شكرا لقرائتكم خبر عن "طار طار..سليماني".. سوريون يرسمون جدارية تعبر عن فرحتهم بمقتل جنرال إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر فنانون سوريين عن فرحتهم بمقتل قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس الإيرانى، برسم جدارية كبيرة فى مدينة منش بدولة سوريا، كما تمنوا أن كل مجرم شارك فى قتل المسلمين سواء فى العراق أو سوريا أو اليمن يلقى مصيره، و تداول رواد موقع تويتر "فيديو" للفنانين السوريين حيث يقمون بالغناء ورسم الجدارية، والتى يظهر من خلالها قاسم سليمانى داخل صندوق للقمامة، وحمل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قنبلة فى يديه.

وأشار أحد الفنانين من خلال الفيديو أن قاسم سليمانى، مسئول على العديد من الجرائم التى ارتكبت فى سوريا والعراق واليمن وأن يده ملوثه بالدماء.

يشار إلى أن التليفزيون العراقي الرسمى قد أعلن صباح اليوم عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق فى عملية أمريكية.

وكشف على فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، عن خطة الأمريكان التي استخدموها لتتبع القائد العسكري الإيراني قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قبل اغتياله أمس وقال نائب قائد الحرس الثوري في تفاصيل جديدة نقلتها "روسيا اليوم" أن قاسم سليمانى استقل طائرة ركاب عادية اثناء عودته من سوريا إلى مطار بغداد، والتي يمكن تتبعها عبر مواقع الملاحة الجوية.

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وفى سياق متصل كشف زعيم الديمقراطيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تستشر كبار قادة الكونجرس قبل اغتيال سليمانى، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز العربية" فى خبر عاجل منذ قليل، مشيراً إلى أن ترامب بحاجة لموافقة الكونجرس لأي تصرف طويل الأمد مع إيران.