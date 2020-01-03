أمريكا تدرج جماعة عصائب أهل الحق العراقية على قائمة المنظمات الإرهابية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أدرجت عصائب أهل الحق على قائمة المنظمات الإرهابية مع قائدين للفصيل العراقي الشيعي المسلح الذي وصفته بأنه وكيل لإيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن عصائب أهل الحق وقادتها "وكلاء عنف للجمهورية الإسلامية الإيرانية". وطبقا للخارجية الأمريكية، تحظى عصائب أهل الحق بدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي استهدفته واشنطن أيضا بالعقوبات.