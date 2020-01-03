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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل تحب تناول الجراد.. لن تأكله بعد مشاهدة هذا الفيديو! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 - فريق التحرير
رصد محرر "الخليج 365" مقطع فيديو لشباب قاموا بسحب رأس جرادة حية، لكشف ما يوجد بداخلها، إلا أن النتيجة لم تكن سارة جدا.
وتأتي هذه التجربة مع عودة اسراب الجراد للظهور في بعض الدول، وبالتزامن مع تداول اسشعارات تفيد بأن الجراد غير منايب للاكل في هذه الفترة.
وبالعودة للحديث عن الموضوع، فقد لاحظ الشباب وجود دودة داخل أحشاء الجرادة، لكنهم لم يكونوا على يقين بماهيتها، إلا أنهم توقعوا بان تكون ضارة جدا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.