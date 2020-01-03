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هل تحب تناول الجراد.. لن تأكله بعد مشاهدة هذا الفيديو!

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اليمن العربي - فريق التحرير 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

هل تحب تناول الجراد.. لن تأكله بعد مشاهدة هذا الفيديو!

الخليج 365 - فريق التحرير

رصد محرر "الخليج 365" مقطع فيديو لشباب قاموا بسحب رأس جرادة حية، لكشف ما يوجد بداخلها، إلا أن النتيجة لم تكن سارة جدا.

وتأتي هذه التجربة مع عودة اسراب الجراد للظهور في بعض الدول، وبالتزامن مع تداول اسشعارات تفيد بأن الجراد غير منايب للاكل في هذه الفترة.

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وبالعودة للحديث عن الموضوع، فقد لاحظ الشباب وجود دودة داخل أحشاء الجرادة، لكنهم لم يكونوا على يقين بماهيتها، إلا أنهم توقعوا بان تكون ضارة جدا.

 

 

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