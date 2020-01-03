شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان بحث هاتفيا مع بومبيو سبل خفض التوتر فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية، إن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بحث فى اتصال هاتفى مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو سبل خفض التوتر فى المنطقة وتناولت المكالمة التطورات فى العراق. كانت وزارة الخارجية السعودية قد دعت فى وقت سابق من اليوم الجمعة إلى التحلى بضبط النفس لاحتواء أى تصعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان بحث هاتفيا مع بومبيو سبل خفض التوتر فى المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.