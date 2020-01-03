شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى لبنان تدعو مواطنيها لأخذ الحذر من تبعات التوتر فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى لبنان "تنبيها أمنيا" للمواطنين الأمريكيين المتواجدين داخل الأراضى اللبنانية، حذرتهم فيه من خطورة التوترات المتصاعدة فى العراق والمنطقة بأسرها.

وحثت السفارة الأمريكية ببيروت - فى بيان لها مساء اليوم - المواطنين الأمريكيين فى لبنان، على التزام درجة عالية من الحيطة والحذر واليقظة.

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وتضمن التنبيه الأمنى مجموعة من الخطوات العملية من بينها ضرورة المتابعة المستمرة لما يصدر عن السفارة من خلال موقعها الألكترونى على شبكة الإنترنت وكذلك وسائل الإعلام اللبنانية والدولية للوقوف على أى تطورات قد تحدث، واليقظة لدى التواجد فى الأماكن التى يرتادها أشخاص من جنسيات غربية، ووضع خطة للتعامل فى ضوئها مع الأوضاع الطارئة التى قد تطرأ.

وكان قد قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى قاسم سليماني، وأبو مهدى المهندس القيادى بـ "الحشد الشعبي" العراقى وثيق الصلة بإيران، فى ضربة جوية نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة طائرة من دون طيار استهدفت السيارة التى كانت تقلهما بالقرب من مطار بغداد الدولي.