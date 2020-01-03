شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدرج جماعة عصائب أهل الحق العراقية على قائمة المنظمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أدرجت عصائب أهل الحق على قائمة المنظمات الإرهابية مع قائدين للفصيل العراقى الشيعى المسلح الذى وصفته بأنه وكيل لإيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن عصائب أهل الحق وقادتها "وكلاء عنف للجمهورية الإسلامية الإيرانية". وطبقا للخارجية الأمريكية، تحظى عصائب أهل الحق بدعم فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى الذى استهدفته واشنطن أيضا بالعقوبات.