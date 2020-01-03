مسؤول ليبي: لم نعد نعول على البعثة الأممية

وليد عبد الله / الاناضول

قال وكيل وزارة المواصلات بالحكومة الليبية، هشام أبوشكيوات، إن حكومة الوفاق لم تعد تعول على البعثة الأممية، لعدم تبنيها أي موقف ضد قصف خليفة حفتر للأهداف المدنية.

وأوضح أبوشكيوات في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) الجمعة أن الحكومة أبلغت البعثة الأممية بتفاصيل هجوم خليفة حفتر على مطار معيتيقة الدولي إلا أنها لم تحرك ساكنا.

وأعلنت الحكومة الليبية، مساء الجمعة، استهداف طيران مسير داعم لخليفة حفتر، عدة مواقع بالعاصمة طرابلس بينها مطار معيتيقة الدولي.

وفي تصريحات للأناضول، قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، التابعة للحكومة الليبية، إن الطيران الذي نفذ الضربات "إماراتي مسير واستهدف معسكر 7 أبريل بمنطقة السواني" جنوبي طرابلس.

وأضاف المجعي أن الضربات الجوية استهدفت أيضا مطار معيتيقة الدولي بطرابلس والذي توقف عن العمل الجمعة بعد استهدفه الخميس والجمعة بقذائف صاروخية أطلقتها مليشيات حفتر.

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وأشار إلى أن القصف تسبب في أضرار مادية ولا خسائر بشرية.

وفي وقت سابق الجمعة ، توقفت الملاحة الجوية بمطار معيتيقة توقف الملاحة الجوية بالمطار جراء استهدافه من طرف ميليشيات حفتر بأكثر من 20 صاروخ "غراد".

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد إغلاق دام 3 أشهر، نتيجة تعرضه للقصف عدة مرات من قبل طيران حفتر.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.

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