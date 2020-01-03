ليبيا.. شركات طيران تسير رحلاتها من مطار مصراتة السبت

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت شركات طيران ليبية حكومية وخاصة بدء تسير رحلاتها السبت من مطار مصراتة الدولي بعد توقف الملاحة الجوية بمطار معتيقية الدولي بطرابلس إثر تعرضه للقصف من قبل مليشيات خليفة حفتر.

وقالت شركة الأجنحة الليبية (خاصة) في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك إنها ستبدأ السبت تسيير رحلاتها الدولية إلى إسطنبول وتونس من مطار مصراتة (200 كلم جنوب طرابلس).

فيما ذكرت الخطوط الجوية الإفريقية (حكومية) في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة بدء تسير رحلاتها السبت عبر مطار مصراتة الدولي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إدارة مطار معتيقية الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، للمرة الثانية، توقف الملاحة الجوية بالمطار.

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وقال مدير مطار معتيقية الدولي لطفي الطبيب، في تصريح مقتضب للأناضول، إنه "تم تعليق الملاحة الجوية بالمطار ولا تزال متوقفة حتى الساعة.

فيما أعلنت قوات "الوفاق"، توقف الملاحة بمطار معيتيقة، جراء استهدافه من طرف ميليشيات حفتر بأكثر من 20 صاروخ "غراد".

وأوضحت في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" أن "القصف العشوائي تجاه المطار بدأ ليلة البارحة واستمر حتى فجر الجمعة".

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد إغلاق دام 3 أشهر، نتيجة تعرضه للقصف عدة مرات من قبل طيران حفتر.

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