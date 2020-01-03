"الإغاثة التركية" تدعو لتوفير مساعدات عاجلة للنازحين السوريين

إدلب/ الخليج 365

دعا رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" بولنت يلدرم، الجمعة، إلى تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة، للعائلات السورية النازحة.

جاء ذلك خلال زيارته لمخيم أنشأته الهيئة جنوب محافظة إدلب السورية (شمال غرب)، من أجل إيواء النازحين من هجمات نظام الأسد وداعميه.

وتجاوز عدد النازحين السوريين من محافظة إدلب تجاه الحدود التركية في الأيام الأربعة الأخيرة، 44 ألفا، هربا من قصف نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة له وروسيا.

وقال يلدرم، في تصريحات للصحفيين، إن الهيئة أنشأت المخيم بشكل عاجل من أجل إيواء العائلات النازحة الفارة من الغارات على إدلب.

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وأضاف أن أعمال تجهيز المخيم مستمرة، حيث سيتم إنشاء مدرسة، ومركز صحي، ومتجر للملابس المجانية، ومسجد، ومراحيض، خلال أسبوع.

وأوضح أنه سيتم نصب 1500 خيمة بالمخيم قريبا، لكن ذلك غير كافي، داعيا المحسنين والمنظمات الخيرية التركية، لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين.

كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين في إدلب.

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