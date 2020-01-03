واشنطن تدعو رعاياها في لبنان لتوخي درجة عالية من الحذر

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

حثت السفارة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الجمعة، مواطنيها في لبنان على الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة، وتوخّي درجة عالية من الحذر؛ بسبب "التوتر في العراق والمنطقة".

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة على موقعها الرسمي وعبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي.

ودعت السفارة مواطنيها في لبنان متابعة موقعها ووسائل الإعلام المحلية والدولية، للإطّلاع على آخر المستجدات.

كما طالبتهم بـ"البقاء في حالة تأهّب في المواقع التي يرتادها الغربيون".

ولفتت إلى "وجوب تحضير خطة طوارئ للحالات الطارئة، وزيارة موقع السفارة للمناطق ذات الدرجة العالية من الخطورة، بالإضافة إلى مراجعة نصائح السفر إلى لبنان".

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وتأتي هذه الإجراءات على خلفية مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي البارز في فصائل "الحشد الشعبي" العراقي وأحد أبرز المقربين من طهران، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس.

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل سليماني.

ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، كلمة، الأحد المقبل، لاستعراض أبرز التطورات التي طرأت على المنطقة.

ويأتي التصعيد بعد أعمال عنف رافقت تظاهرات أمام سفارة واشنطن في بغداد يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجا على قصف الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" العراقي المقرب من إيران، الأحد، ما أدى إلى مقتل 28 مسلحا وإصابة 48 آخرين بجروح، في محافظة الأنبار (غرب).



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