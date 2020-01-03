العراق.. ترشيح هادي العامري لمنصب نائب رئيس "الحشد" خلفا للمهندس

بغداد / محمد وليد / الخليج 365

كشفت الحكومة العراقية، الجمعة، عن ترشيح زعيم تنظيم "بدر" وتحالف "الفتح" هادي العامري لمنصب نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" خلفا لأبو مهدي المهندس.

وقتل المهندس مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس الجمعة.

وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث العسكري باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال والقائد العام للقوات المسلحة في العراق عادل عبد المهدي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "هيئة الحشد رشحت زعيم تحالف الفتح هادي العامري لمنصب نائب رئيس الهيئة خلفاً لأبو مهدي المهندس".

وأضاف خلف أن "قبول ترشيح العامري شبه محسوم".

و"الحشد الشعبي" قوات تابعة للحكومة رسميا؛ لذلك فإن عبد المهدي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة هو المعني بتعيين بديل للمهندس.

ويعد هادي العامري من أبرز قادة "الحشد الشعبي" ويرتبط بصلات وثيقة مع إيران على غرار المهندس.

Advertisements

ويمثل مقتل سليماني والمهندس تصعيداً كبيراً بعد أعمال عنف رافقت تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في بغداد يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجاً على قصف الولايات الأمريكية لكتائب "حزب الله" العراقي المقرب من إيران، الأحد، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلاً وإصابة 48 اخرين بجروح في محافظة الانبار غربي العراق.

وقالت واشنطن إن قتل سليماني يأتي في إطار الدفاع عن النفس وإن الأخير كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أمريكية في المنطقة.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.