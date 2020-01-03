السودان.. 8 قتلى بـ"أحداث دموية" في بورتسودان

الخرطوم/ الخليج 365

** إصابة 60 آخرين وفق لجنة أطباء السودان



** شهود عيان للأناضول:

- القوات الأمنية انتشرت في أحياء مدينة بورتسودان عقب تجدد الاشتباكات القبلية

- فرض حظر التجوال بالمدينة من الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا

قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون، في "أحداث دموية" بمدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الخليج 365، صدر، الجمعة، عن لجنة أطباء السودان المركزية، أحد أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين، والأخير من مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي.

وذكر البيان أن "بعض مناطق مدينة بورتسودان تشهد، منذ مساء الخميس، أحداثا مؤسفة ودموية، أسفرت عن مقتل 8 وإصابات متعددة تزيد عن 60 إصابة بالسلاح الأبيض والناري".

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وأشار إلى أن الحالات لازالت تتوافد إلى قسم الحوادث بمستشفى بورتسودان.

ولم تذكر اللجنة أسباب الأحداث، إلا أن شهود عيان قالوا للأناضول، إن القوات الأمنية انتشرت في أحياء مدينة بورتسودان عقب تجدد الاشتباكات القبلية، مع فرض حظر التجوال بالمدينة.

وأضاف الشهود أن الحكومة الولاية فرضت حظر التجوال ببورتسودان، اعتبارا من الجمعة، من الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، إلى الخامسة صباحا.

وذكروا أن الأحياء الجنوبية من المدينة شهدت انتشارا كثيفا للقوات الأمنية جراء اندلاع الأحداث فيها.

وفي أغسطس/ آب الماضي، شهدت مدينة بورتسودان اشتباكات قبلية بين "البني عامر" و"النوبة"، أدت إلى مقتل العشرات، وإصابة المئات وحرق المنازل، انتهت بتوقيع صلح يبدو أنه فشل في الصمود لفترة طويلة.



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