تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

أنقرة/ الخليج 365

حذرت تركيا، مواطنيها من السفر إلى العراق "ما لم يكن ذلك ضروريا"، إثر مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية مساء الجمعة، أشارت فيه إلى احتمال تدهور الأوضاع الأمنية على نحو أكثر في العراق.

وقالت في البيان: "ننصح مواطنينا بالامتناع عن السفر إلى العراق في هذه المرحلة ما لم يكن ضروريا".

كما دعت الخارجية رعايها في العراق إلى متابعة التحذيرات الصادرة عن الوزارة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتوخي الحذر بشأن سلامتهم الشخصية.

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ويأتي التحذير التركي بعد غارة أمريكية فجر الجمعة، قتل فيها قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في العاصمة بغداد.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من ترامب. واتهمته في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ"ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".

وبالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل سليماني، فيما دعت حكومة تصريف الأعمال العراقية، برلمان البلاد لعقد جلسة طارئة لمناقشة الوجود الأمريكي من البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.