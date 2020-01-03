تلاميذ أتراك يرسلون مساعدات شتوية للعائلات السورية النازحة

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هطاي (تركيا) / الخليج 365
أرسل تلاميذ أتراك، الجمعة، مساعدات شتوية للعائلات السورية النازحة قرب الحدود مع البلاد.
وشملت المساعدات أغطية وقفازات ومعاطف وغيرها، جمعها تلاميذ ومعلمو مدرسة "ياووز سليم" الابتدائية في قضاء "يايلاداغي" بولاية هطاي جنوبي تركيا.
وقال المعلم، عثمان تورتوك، للأناضول، إن حملة المساعدات، التي نظمها التلاميذ والمعلمون، هدفها مساعدة العائلات السورية.
وأضاف تورتوك أن الكثير من العائلات السورية نزحت نحو الحدود التركية جراء هجمات النظام السوري وداعميه.
وأردف: "يجب ألا نبقى صامتين حيال هذه المأساة الإنسانية".
كما أفاد بأن المساعدات جرى إرسالها إلى الجانب السوري، بعد تجميعها في 150 حقيبة، ليتم توزيعها على العائلات النازحة.
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