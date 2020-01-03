ممثل خامنئي: العراقيون سيطهرون بلدهم من الأمريكيين

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

قال ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في العراق مجتبى الحسيني، الجمعة، إن دماء قائد فيلق القدس قاسم سليماني ومن قتل معه "لن تذهب سدى" وإن العراقيين "سيطهرون بلدهم من الأمريكيين".

جاء حديث الحسيني في مؤتمر صحفي من مدينة النجف، جنوبي العراق، تابعه مراسل الخليج 365.

وقال الحسيني إن "هذه الدماء لن تذهب سدى، وفي إيران والعراق ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين كلنا قلوبنا واحدة".

وأشار الحسيني إلى أن "الشعب العراقي غيور وسيطهر الوطن من هؤلاء المحتلين (في إشارة للقوات الأمريكية) الذين يريدون سلب نفطه".

وفي وقت سابق اليوم، دعت قوى سياسية شيعية بارزة بالعراق البرلمان إلى الانعقاد لاتخاذ قرار بإخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وقتل سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي البارز في فصائل "الحشد الشعبي" العراقي وأحد أبرز المقربين من طهران، إلى جانب 8 أشخاص آخرين، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة.

ويمثل هذا التطور تصعيداً كبيراً بعد أعمال عنف رافقت تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في بغداد يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجاً على قصف الولايات الأمريكية لكتائب "حزب الله" العراقي المقرب من إيران، الأحد، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلاً وإصابة 48 اخرين بجروح في محافظة الانبار غربي العراق.

وقالت واشنطن إن قتل سليماني يأتي في إطار الدفاع عن النفس وإن الأخير كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أمريكية في المنطقة.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

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